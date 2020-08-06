В Італії спалахнув скандал навколо Ryanair через карантин: лоукостеру можуть заборонити польоти

Управління цивільної авіації Італії пригрозило призупинити дію дозволу ірландській авіакомпанії Ryanair на польоти в Італію через недотримання правил безпеки, пов'язаних з COVID-19.

Про це повідомила La Repubblica. У листі італійського відомства йдеться про "систематичні порушення" з боку лоукостера.

Також у відомстві зазначили, що Ryanair не тільки нехтує вимогою дотримуватися дистанції між пасажирами, але також ігнорує умови відступу від цієї відстані в разі неможливості дотримуватися дистанції.

У разі подальшого недотримання правил італійські чиновники будуть змушені обмежити заповнюваність літаків компанії до 50% або ж зовсім припинити приземлення літаків Ryanair в італійських аеропортах.

Лоукостер відкинув ці звинувачення, стверджуючи, що всі норми і вимоги дотримуються.

"Ryanair завжди прагнула забезпечити найвищий рівень безпеки для своїх пасажирів і екіпажів. Заходи Ryanair "Безпечний політ" відповідають рекомендаціям і вимогам, встановленим урядом Італії, Європейським агентством з безпеки (EASA) та Європейським центром з контролю за захворюваннями (ECDC)", – зазначили в компанії.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, ірландський лоукостер Ryanair ввів додаткові умови для пасажирів через коронавірус : їх просять перед рейсом підтвердити, що вони ознайомлені з обмеженнями в країні, в яку направляються.