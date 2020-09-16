В Італії спалахнула масштабна пожежа в порту Анкони. Відео та фото

Борис Бондар Світ 16:09, 16.09.2020 Оновлено: 16:26, 16.09.2020

Біля порту італійського міста Анкона, що біля узбережжя Адріатичного моря, спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомило Reuters. Полум'я спалахнуло 16 вересня близько 0:30 (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що поки що немає інформації про постраждалих. Водночас великий стовп диму видно з різних частин міста та околиць.

За інформацією офіційних осіб, вогонь зачепив кілька складів.

На місці події знаходилися 16 пожежних команд.

У порту італійського Анкона спалахнула пожежа.
ansa.it
Полум'я спалахнуло 16 вересня близько 0:30.
ansa.it
Вогонь зачепив кілька складів.
ansa.it
Вогонь гасили 16 пожежних команд.
ansa.it
Великий стовп диму було видно з різних частин міста та околиць.
ansa.it

Як повідомляв OBOZREVATEL, у порту Бейрута (Ліван) у четвер, 10 вересня, знову спалахнула масштабна пожежа. Попередньо загоряння виникло на складах шин і паливно-мастильних матеріалів.

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