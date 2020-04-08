В Італії шокували правдою про гумдопомогу Росії: Кремль "показав себе" погрозами

Італійська газета La Stampa, яка повідомила, що Росія надіслала Італії даремну гуманітарну допомогу і військових замість медиків, поскаржилася на тиск через викривальний матеріал.

Працівники газети опублікували звернення, в якому висловили обурення нападками Міністерства оборони Росії.

Так, у кінці березня La Stampa з посиланням на джерела з верхів повідомила, що 80% поставок російського обладнання не приносять користі, і назвала російську гуманітарну допомогу "геополітичним і дипломатичним проєктом Володимира Путіна".

Росія залякала газету, яка викрила військових у гумконвої в Італію Лента.ру

У відповідь офіційний представник російського Міноборони генерал-майор Ігор Конашенков зазначив, що La Stampa нібито "використовує рекомендації з підручників із антирадянської пропаганди, намагається дискредитувати місію Росії та маніпулює найбільш низькопробними русофобськими фейками часів Холодної війни".

Редакційна колегія у відповідь на ці звинувачення зазначила, що видання розповіло про російську допомоги Італії в боротьбі проти COVID-19, а також про допомогу інших країн, "як про вияв дружби і солідарності у важкий для нашої країни момент". Водночас журналісти газети висловили побоювання щодо можливої присутності у складі російської місії військових, залучених до розвідмісії.

Цензор.НЕТ

У газеті акцентували на фразі Конашенкова, який написав "Qui fodit foveam, incidet in eam" ("Не рий іншому яму, сам у неї потрапиш").

"Це справжнє залякування, яке вкотре демонструє – якщо в такому підтвердженні колись виникала необхідність, – інструменти, за допомогою яких Росія контролює інформацію", – зазначив головний редактор видання Мауріціо Молінарі.

На його думку, таким чином Росія намагається перенести подібні методи за межі своїх кордонів. Молінарі додав, що це може бути серйозним прецедентом, якщо італійський уряд не зажадає негайних роз'яснень і вибачень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії збунтувалися проти російського гумконвою. Громадяни створили петицію з питаннями для президента і уряду країни з вимогою розповісти про реальні цілі російських військових медиків, які нібито прилетіли боротися з коронавірусом.

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