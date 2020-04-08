Головна Новини
8 квітня • оновлено в 21:50
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

В Італії шокували правдою про гумдопомогу Росії: Кремль "показав себе" погрозами

36.3т
Читати матеріал російською

Італійська газета La Stampa, яка повідомила, що Росія надіслала Італії даремну гуманітарну допомогу і військових замість медиків, поскаржилася на тиск через викривальний матеріал.

Працівники газети опублікували звернення, в якому висловили обурення нападками Міністерства оборони Росії.

Так, у кінці березня La Stampa з посиланням на джерела з верхів повідомила, що 80% поставок російського обладнання не приносять користі, і назвала російську гуманітарну допомогу "геополітичним і дипломатичним проєктом Володимира Путіна".

Росія залякала газету, яка викрила військових у гумконвої в Італію

Росія залякала газету, яка викрила військових у гумконвої в Італію

Лента.ру

У відповідь офіційний представник російського Міноборони генерал-майор Ігор Конашенков зазначив, що La Stampa нібито "використовує рекомендації з підручників із антирадянської пропаганди, намагається дискредитувати місію Росії та маніпулює найбільш низькопробними русофобськими фейками часів Холодної війни".

Редакційна колегія у відповідь на ці звинувачення зазначила, що видання розповіло про російську допомоги Італії в боротьбі проти COVID-19, а також про допомогу інших країн, "як про вияв дружби і солідарності у важкий для нашої країни момент". Водночас журналісти газети висловили побоювання щодо можливої присутності у складі російської місії військових, залучених до розвідмісії.

В Італії шокували правдою про гумдопомогу Росії: Кремль "показав себе" погрозами

Цензор.НЕТ

У газеті акцентували на фразі Конашенкова, який написав "Qui fodit foveam, incidet in eam" ("Не рий іншому яму, сам у неї потрапиш").

"Це справжнє залякування, яке вкотре демонструєякщо в такому підтвердженні колись виникала необхідність,інструменти, за допомогою яких Росія контролює інформацію", – зазначив головний редактор видання Мауріціо Молінарі.

На його думку, таким чином Росія намагається перенести подібні методи за межі своїх кордонів. Молінарі додав, що це може бути серйозним прецедентом, якщо італійський уряд не зажадає негайних роз'яснень і вибачень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії збунтувалися проти російського гумконвою. Громадяни створили петицію з питаннями для президента і уряду країни з вимогою розповісти про реальні цілі російських військових медиків, які нібито прилетіли боротися з коронавірусом.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Італія
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
340
250
Смішно
49
Цікаво
8
Сумно
24
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
чем больше таких высказываний, тем больше люди понимают как их дурачит антироссийская пропаганда
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
Удивляет,что главный пастух россии всех овец приструнил и вешает килограмами лапщу на уши отаре...и та с горжостью с голой задницей орет Мы самые сильные и тд...это хуже северной Кореи
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Вонючий укроскот В дупу ебу
Вонючий укроскот В дупу ебу
Ибрагимов Золтан, удивляет,что тебя каждый день ипут в вонючую дупу,а ты рад
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
главный редактор издания Маурицио Молинари апеллировал к итальянскому правительству, дескать россияне меня обидели угрозами. а что же итальянское правительство? почему же не освещена его реакция на обиду Молинари?
Показать комментарий полностью
Ответить
5
2
Світ

Коронавірус. Найважливіше

Новини світу

Топпублікації

Топблоги