В Італії серб убив колишню співмешканку-українку і знищив її тіло

Борис Бондар Світ 21:38, 12.11.2020

В Італії заарештували чоловіка за підозрою у вбивстві своєї колишньої співмешканки-українки, яка напередодні зникла безвісти.

Про це повідомило італійське видання GDB. Інцидент стався в місті Брешія.

Подруга 42-річної Вікторії Вовкотруб повідомила правоохоронцям, що жінка кілька днів не виходить на зв'язок. Вона запідозрила, що сталося щось погане.

В ході розслідування з'ясувалося, що українка мала стосунки з 60-річним сербом Кадрусом Беріша і деякий час жила з ним разом. Через час вона порвала стосунки, чому опирався Беріша. Він постійно умовляв жінку повернутися до нього.

Під час обшуку в квартирі серба правоохоронці виявили сміттєві пакети, в яких лежав закривавлена одяг Вовкотруб. Також було встановлено, що Беріша володіє невеликим фургоном і декількома гаражами, які він орендував як в історичному центрі міста, так і в інших кварталах.

Серба заарештували і пред'явили звинувачення у вбивстві громадянки України і знищенні її тіла.

Вовкотруб працювала в Італії доглядальницею і барменом. В Україні у неї залишилися двоє дітей.

Вбивство сталося в Брешії
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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії 69-річний чоловік убив молотком сплячу дружину-українку нібито через те, що вона постійно вимагала грошей.

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