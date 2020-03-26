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27 березня • оновлено в 00:08
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В Італії розкрили страшну статистику жертв коронавірусу: хто в зоні ризику

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Середній вік померлих від коронавірусу COVID-19 в Італії склав 79,4 року, причому майже 72% жертв хвороби – чоловіки.

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Про це з посиланням на Вищий інститут здоров'я Італії в особистому блозі написав відомий журналіст Андрій Мальгін.

"Середній вік померлих становить 79,4 року, що приблизно на 15 років вище, ніж у цілому в інфікованих коронавірусом пацієнтів. 71,6% померлих – це чоловіки і 28,4% – жінки. Зареєстровано тільки двоє людей, які померли у віці до 40 років: це чоловік 39 років із раніше існуючими психічними захворюваннями, діабетом і ожирінням, він помер вдома, а також жінка 39 років, з уже існуючим онкологічним захворюванням, вона померла в лікарні", – написав він.

Коронавірус в Італії

Коронавірус в Італії

Також блогер опублікував графік, що показує, що після 70 років летальність значно збільшується.

Середній вік померлих в Італії

Середній вік померлих в Італії

Скріншот

Мальгін наголосив, що вирішальну роль відіграє наявність хронічних патологій, які вже існували у померлих від інфекції COVID-19 пацієнтів.

Найбільш поширені хронічні патології у померлих:

  • ішемічна кардіопатія – 37,3%

  • миготлива аритмія – 26.5%

  • перенесений інсульт – 8,2%

  • артеріальна гіпертензія – 76,5%

  • цукровий діабет – 37,3%

  • деменція – 4,5%

  • хронічна обструктивна хвороба легень – 9,7%

  • рак, активний протягом останніх 5 років – 19,4%

  • хронічна гепатопатія – 7%

  • хронічна ниркова недостатність – 17,5%

Статистика за симптомами, які супроводжували захворювання:

  • кровохаркання – 4%

  • діарея – 4%

  • задишка – 83%

  • кашель – 45%

  • підвищена температура – 80%

Вік померлих в Італії

Вік померлих в Італії

Скріншот

Нагадаємо, що станом на вечір, 26 березня, в Італії заразилося коронавірусом 80 589 осіб та померло 8215. При цьому одужали 10361 пацієнтів.

В Італії розкрили страшну статистику жертв коронавірусу: хто в зоні ризику

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, медики виявили, що ще одним симптомом коронавірусу є почервоніння і дискомфортний стан очей, викликані запаленням.

Раніше лікар назвав симптоми коронавірусу, які відчує більшість українців.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Особа
Андрій Мальгін
Місце
Італія
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