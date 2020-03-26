Середній вік померлих від коронавірусу COVID-19 в Італії склав 79,4 року, причому майже 72% жертв хвороби – чоловіки.

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Про це з посиланням на Вищий інститут здоров'я Італії в особистому блозі написав відомий журналіст Андрій Мальгін.

"Середній вік померлих становить 79,4 року, що приблизно на 15 років вище, ніж у цілому в інфікованих коронавірусом пацієнтів. 71,6% померлих – це чоловіки і 28,4% – жінки. Зареєстровано тільки двоє людей, які померли у віці до 40 років: це чоловік 39 років із раніше існуючими психічними захворюваннями, діабетом і ожирінням, він помер вдома, а також жінка 39 років, з уже існуючим онкологічним захворюванням, вона померла в лікарні", – написав він.

Коронавірус в Італії

Також блогер опублікував графік, що показує, що після 70 років летальність значно збільшується.

Середній вік померлих в Італії Скріншот

Мальгін наголосив, що вирішальну роль відіграє наявність хронічних патологій, які вже існували у померлих від інфекції COVID-19 пацієнтів.

Найбільш поширені хронічні патології у померлих:

ішемічна кардіопатія – 37,3%

миготлива аритмія – 26.5%

перенесений інсульт – 8,2%

артеріальна гіпертензія – 76,5%

цукровий діабет – 37,3%

деменція – 4,5%

хронічна обструктивна хвороба легень – 9,7%

рак, активний протягом останніх 5 років – 19,4%

хронічна гепатопатія – 7%

хронічна ниркова недостатність – 17,5%

Статистика за симптомами, які супроводжували захворювання:

кровохаркання – 4%

діарея – 4%

задишка – 83%

кашель – 45%

підвищена температура – 80%

Вік померлих в Італії Скріншот

Нагадаємо, що станом на вечір, 26 березня, в Італії заразилося коронавірусом 80 589 осіб та померло 8215. При цьому одужали 10361 пацієнтів.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, медики виявили, що ще одним симптомом коронавірусу є почервоніння і дискомфортний стан очей, викликані запаленням.

Раніше лікар назвав симптоми коронавірусу, які відчує більшість українців.

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