Середній вік померлих від коронавірусу COVID-19 в Італії склав 79,4 року, причому майже 72% жертв хвороби – чоловіки.
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Про це з посиланням на Вищий інститут здоров'я Італії в особистому блозі написав відомий журналіст Андрій Мальгін.
"Середній вік померлих становить 79,4 року, що приблизно на 15 років вище, ніж у цілому в інфікованих коронавірусом пацієнтів. 71,6% померлих – це чоловіки і 28,4% – жінки. Зареєстровано тільки двоє людей, які померли у віці до 40 років: це чоловік 39 років із раніше існуючими психічними захворюваннями, діабетом і ожирінням, він помер вдома, а також жінка 39 років, з уже існуючим онкологічним захворюванням, вона померла в лікарні", – написав він.
Коронавірус в Італії
Також блогер опублікував графік, що показує, що після 70 років летальність значно збільшується.
Середній вік померлих в Італії
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Мальгін наголосив, що вирішальну роль відіграє наявність хронічних патологій, які вже існували у померлих від інфекції COVID-19 пацієнтів.
Найбільш поширені хронічні патології у померлих:
ішемічна кардіопатія – 37,3%
миготлива аритмія – 26.5%
перенесений інсульт – 8,2%
артеріальна гіпертензія – 76,5%
цукровий діабет – 37,3%
деменція – 4,5%
хронічна обструктивна хвороба легень – 9,7%
рак, активний протягом останніх 5 років – 19,4%
хронічна гепатопатія – 7%
хронічна ниркова недостатність – 17,5%
Статистика за симптомами, які супроводжували захворювання:
кровохаркання – 4%
діарея – 4%
задишка – 83%
кашель – 45%
підвищена температура – 80%
Вік померлих в Італії
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Нагадаємо, що станом на вечір, 26 березня, в Італії заразилося коронавірусом 80 589 осіб та померло 8215. При цьому одужали 10361 пацієнтів.
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Як повідомляв OBOZREVATEL, медики виявили, що ще одним симптомом коронавірусу є почервоніння і дискомфортний стан очей, викликані запаленням.
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