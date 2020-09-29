В Італії розглядають апеляцію у справі Марківа: Україна наполягла на виправданні

У вівторок, 29 вересня, в Мілані (Італія) розпочнеться розгляд апеляції у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа, який відбуває покарання за звинуваченням у вбивстві журналіста Андреа Роккеллі та його перекладача Андрія Миронова під Слов'янськом у 2014 році.

Як повідомляє "Укрінформ", поки невідомий режим слухання і чи буде процес відкритим. Про це під час судового засідання оголосить суддя. Водночас онлайн-трансляції з суду не буде.

Відзначимо, що раніше заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що було проведено низку експертиз, які доводять невинність Марківа.

За його словами, частину матеріалів розслідування передано захисникам Марківа перед апеляційним розглядом. Чиновник зазначив, що українські правоохоронці надали інформацію про батальйон ім. Кульчицького, в якому служив Марків, про те, які у нього були завдання, яку функцію він виконував на горі Карачун тощо.

"Найголовніше, що з матеріалів слідства було відомо, що Рокелле загинув не від кульового поранення, а від осколкового, яке викликане розривом якогось боєприпасу, імовірно міни. У підрозділі батальйону мінометів не було. Вони не покладалися з бойового розкладом. У Віталія був автомат АК -74, тому він ніяк не міг нашкодити пану Рокелле", – пояснив Геращенко.

Заступник міністра підкреслив, що суд в Італії так і не встановив, з чийого боку вівся мінометний вогонь.

"Він же міг бути з боку бойовиків, які мали гармати "Нона". Ми надавали до суду інформацію про те, що у них були забрані в наших військових міномети. "Ютуб" рясніє сотнями відео про нанесення бойовиками зі Слов'янська в ті ж дати мінометних ударів", – зазначив Геращенко.

З його слів, терористи могли влаштувати цю провокацію спеціально, знаючи, що Рокелле і Миронов повинні приїхати. І спочатку вони могли влаштувати стрілянину з автоматів, а потім уже з мінометів.

Додамо, що друге засідання з розгляду апеляції на вирок Марківа має відбутися 1 жовтня.

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