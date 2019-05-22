В Італії розбився автобус із туристами: є жертви. Відео

У середу, 22 травня, в Італії в ДТП розбився автобус, в якому імовірно їхали туристи з Росії.

Аварія трапилася вранці на дорозі Сієна-Флоренція в Монтеріджіоні, пише Repubblica.

Повідомляється, що в результаті ДТП одна людина загинула, ще близько десяти отримали травми. На місці події працювали поліцейські і рятувальники. При цьому інші італійські ЗМІ пишуть, що в аварії з автобусом постраждали близько 15 осіб.

"Четверо потерпілих перебувають у важкому стані, ще четверо - середнього ступеня тяжкості", - додав прес-аташе посольства РФ в Італії.

Відзначається, що автостраду Сієна-Флоренція тимчасово закрили в напрямку Сієни. До цього моменту рятувальники витягли всіх людей з салону, сам автобус підняли за допомогою крана. Люди доставлені в лікарню Сієни, до них вирушили представники посольства, щоб надати підтримку.

Додамо, що наразі невідомо, чи є серед постраждалих громадяни України.

ДТП в Італії Twitter

ДТП в Італії Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, у провінції Агрідженто в Італії у ДТП загинув український бізнесмен — 46-річний Денис Русин. Він помер під час транспортування до лікарні. Мотоцикл, яким керував українець, зіткнувся з автомобілем, його водій не постраждав

Також у Таїланді в провінції Накхонсаван автобус із туристами потрапив у ДТП. Водій не зміг впоратися з керуванням і з'їхав у кювет, де автобус перекинувся разом із пасажирами. В результаті аварії постраждало понад 20 осіб.

Ще на острові Мадейра в Португалії автобус із туристами потрапив у ДТП, в результаті чого загинули 29 людей, ще 27 — отримали поранення.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!