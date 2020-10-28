В Італії різко пішов вгору рівень смертності від COVID-19

В Італії зафіксували рекордний добовий приріст випадків смерті хворих з коронавірусом – помер 221 інфікований.

Про це повідомляє британське видання The Guardian з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я країни. Зазначається, що це найвищий показник з 15 травня, коли в Італії за добу померли 242 людини.

Крім того, в країні діагностували ще 21 тис. 944 нових випадки коронавірусу, що майже на 5 тис. випадків більше, ніж за день до цього.

За добу в лікарні прибули 958 пацієнтів із коронавірусом. Усього в країні госпіталізовано 13 тис. 955 хворих, понад 1,4 тис. з них перебувають у палатах інтенсивної терапії.

Усього в Італії з початку пандемії діагностували більш ніж 564,7 тис. випадків коронавірусу, померли 37,7 тис. хворих. Водночас майже 272 тис. хворих видужали.

Найбільш епідеміологічно несприятливими регіонами Італії є Ломбардія, південь області Кампанія і П'ємонт.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, за тиждень у період із 19 до 25 жовтня коронавірусом у світі заразилися понад 2,8 млн осіб, що стало рекордом із початку пандемії.