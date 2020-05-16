В Італії протягом минулої доби від коронавірусу COVID-19 померли 153 людини, що є найменшим показником з початку карантину.

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При цьому трохи зросла кількість нових випадків захворювань, пише La Repubblica.

"153 летальні випадки – найменша кількість з початку карантину. Після понад двох драматичних місяців число загиблих досягло найнижчого рівня, починаючи з неділі, 8 березня, дня напередодні введення карантину в країні", – зазначає видання.

З 8 березня щоденна кількість нових смертей не падала нижче 170 осіб на добу, а пік смертності припав на 27 березня – тоді померли 969 людини.

За даними на 16 травня, в Італії коронавірусом заразилися 224 760 осіб, з яких 122 810 одужали і 31 763 померли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Італія вирішила відкрити кордони на в'їзд і виїзд з країни з 3 червня 2020 року. Це означатиме серйозне ослаблення одних з найжорсткіших карантинних заходів, введених в світі через пандемію COVID-19.