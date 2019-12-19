Затримали 300 осіб: в Італії провели масштабну спецоперацію проти мафіозного клану

В Італії провели масштабну спецоперацію проти мафіозного клану "Ндрангета", затримавши більше 300 осіб.
Як передає ANSA, клан діяв у регіоні Калабрія, розташованому на південному заході країни.
Всього правоохоронці вивчають роль 416 осіб, ймовірно, причетних до незаконних дій мафіозі в провінції Вібо Валентія і місті Ломбарді.
Ілюстрація
carabinieri.it
Відзначається, що серед затриманих є політики, адвокати, бухгалтери та чиновники.
Заарештованим пред'являються різні звинувачення: причетність до мафіозної діяльності, вимагання, незаконне привласнення майна, вбивства, відмивання коштів та інші. "Ндрангета", що займається, зокрема, торгівлею наркотиками, вважається найвпливовішою тіньовою організацією Італії.
В операції із затримання її членів були задіяні понад 3 тисячі спецназівців і карабінерів. За словами керівника прокуратури Катандзаро Ніколи Граттера, спецоперація є наймасштабнішою від початку 90-х років.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в італійській Венеції 1 грудня пройшов референдум, на якому вирішувалося питання автономії і відділення від материкового промислового центру Местре.
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