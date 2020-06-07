В Італії протестували через коронакризу: поліція застосувала сльозогінний газ. Фото і відео

У суботу, 6 червня, в Римі (Італія) відбулися зіткнення між ультраправими радикалами та футбольними фанатами, які переросли в бійку з місцевою поліцією.

Як повідомляє ВВС, учасники протесту вимагали відставки уряду на чолі з прем'єр-міністром Джузеппе Конте.

Відзначається, що італійці були незадоволені економічними наслідками карантинних обмежень через коронавірус (COVID-19). Люди були розгнівані втратою робочої місць через пандемію.

Протести в Італії

Сутички почалися, коли один з представників протестуючих почав спілкуватися з журналістами. Демонстранти кидали пляшки і каміння в бік поліції, журналістів і фотографів, і кричали "журналісти, терористи".

Для придушення протесту поліцейські застосували водяні гармати та сльозогінний газ. Також були затримані деякі учасники протесту.

Протести в Італії

"Ми тут, щоб весь світ зрозумів, що сьогодні в Італії кожна категорія робітників спустошена і знищена урядом, який насправді не відповідає інтересам італійців", – призводить ВВС слова одного з учасників протесту.

Додамо, що з моменту початку спалаху коронавірусу в Італії зафіксовано понад 234 тисяч випадків зараження та майже 34 тисячі смертей.

Протести в Італії

Протести в Італії

Протести в Італії

Протести в Італії

Протести в Італії

Протести в Італії

Протести в Італії

Протести в Італії

Протести в Італії

Протести в Італії

Протести в Італії

Протести в Італії

Протести в Італії

Протести в Італії

Протести в Італії

Протести в Італії

Протести в Італії

Протести в Італії

Протести в Італії

Протести в Італії

Протести в Італії

Протести в Італії

Протести в Італії

Протести в Італії

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії скасували майже всі обмеження, які були введені через епідемію COVID-19.