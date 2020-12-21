В Італії прогримів вибух на заводі з боєприпасами, троє загиблих
В Італії на заводі демілітаризації боєприпасів у провінції К'єті стався вибух, внаслідок чого загинули троє робітників.
Як пише Emergenza24, НП сталася в понеділок, 21 грудня, близько 14:00 на території компанії Sabino Explosives у комуні Казальбордіно (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Інформацію про жертв підтвердили в МВС країни. Портал Tgmax передає, що співробітники заводу загинули внаслідок нещасного випадку на роботі. Крім трьох підтверджених жертв, є ще кілька поранених.
Відомо, що основним видом діяльності Sabino Explosives є демілітаризація всіх типів звичайних боєприпасів, авіаційних бомб, систем озброєння, ракет, морських мін і т.п.
Рятувальники заявили про ймовірність інших вибухів. Через це рух біля підприємства було перекрито, кілька десятків співробітників компанії евакуювали.
Відео, зняте з вертольота рятувальників, що пролітав над місцем ПП:
Як повідомляв OBOZREVATEL:
4 грудня в Південно-Африканській Республіці стався вибух на заводі з переробки нафти. Постраждали щонайменше семеро осіб, вогонь перекинувся на житловий будинок.
Того ж дня в столиці Сербії Белграді прогримів вибух біля телецентру RTS. Загинула одна людина, двоє отримали поранення.