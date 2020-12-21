В Італії прогримів вибух на заводі з боєприпасами, троє загиблих

В Італії на заводі демілітаризації боєприпасів у провінції К'єті стався вибух, внаслідок чого загинули троє робітників.

Як пише Emergenza24, НП сталася в понеділок, 21 грудня, близько 14:00 на території компанії Sabino Explosives у комуні Казальбордіно (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Завод Sabino Explosives Emergenza24

Інформацію про жертв підтвердили в МВС країни. Портал Tgmax передає, що співробітники заводу загинули внаслідок нещасного випадку на роботі. Крім трьох підтверджених жертв, є ще кілька поранених.

Заступник міністра внутрішніх справ повідомив у Twitter про три жертви Скриншот

Відомо, що основним видом діяльності Sabino Explosives є демілітаризація всіх типів звичайних боєприпасів, авіаційних бомб, систем озброєння, ракет, морських мін і т.п.

Рятувальники заявили про ймовірність інших вибухів. Через це рух біля підприємства було перекрито, кілька десятків співробітників компанії евакуювали.

Рух на вулиці біля заводу було перекрито Tgmax

Копи перекривали дорогу ilcentro.it

Відео, зняте з вертольота рятувальників, що пролітав над місцем ПП:

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