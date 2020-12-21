В Італії прогримів вибух на заводі з боєприпасами, троє загиблих

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Світ
2,3 т.
Вибух на заводі

В Італії на заводі демілітаризації боєприпасів у провінції К'єті стався вибух, внаслідок чого загинули троє робітників.

Як пише Emergenza24, НП сталася в понеділок, 21 грудня, близько 14:00 на території компанії Sabino Explosives у комуні Казальбордіно (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Завод Sabino Explosives

Інформацію про жертв підтвердили в МВС країни. Портал Tgmax передає, що співробітники заводу загинули внаслідок нещасного випадку на роботі. Крім трьох підтверджених жертв, є ще кілька поранених.

Заступник міністра внутрішніх справ повідомив у Twitter про три жертви

Відомо, що основним видом діяльності Sabino Explosives є демілітаризація всіх типів звичайних боєприпасів, авіаційних бомб, систем озброєння, ракет, морських мін і т.п.

Рятувальники заявили про ймовірність інших вибухів. Через це рух біля підприємства було перекрито, кілька десятків співробітників компанії евакуювали.

Рух на вулиці біля заводу було перекрито
Копи перекривали дорогу

Відео, зняте з вертольота рятувальників, що пролітав над місцем ПП:

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