В Італії прогримів вибух на заводі з боєприпасами, троє загиблих

В Італії на заводі демілітаризації боєприпасів у провінції К'єті стався вибух, внаслідок чого загинули троє робітників.

Як пише Emergenza24, НП сталася в понеділок, 21 грудня, близько 14:00 на території компанії Sabino Explosives у комуні Казальбордіно (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Інформацію про жертв підтвердили в МВС країни. Портал Tgmax передає, що співробітники заводу загинули внаслідок нещасного випадку на роботі. Крім трьох підтверджених жертв, є ще кілька поранених.

Відомо, що основним видом діяльності Sabino Explosives є демілітаризація всіх типів звичайних боєприпасів, авіаційних бомб, систем озброєння, ракет, морських мін і т.п.

Рятувальники заявили про ймовірність інших вибухів. Через це рух біля підприємства було перекрито, кілька десятків співробітників компанії евакуювали.

Відео, зняте з вертольота рятувальників, що пролітав над місцем ПП:

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