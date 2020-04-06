В Італії придумали, як відзначатимуть Великдень на карантині

Мер міста Барі на півдні Італії Антоніо Декар закликав жителів в умовах карантину відзначати свято Паски на своїх балконах.

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Він написав у Facebook, що запускає "Великодній понеділок на балконі".

"Ми не можемо бути разом фізично, але ми можемо зробити це віртуально: комусь більше подобається бути в своєму саду, а у кого-то немає балкона, тоді він може просто залишити двері відкритими", – зазначив мер.

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Декар також запропонував жителям разом вирішити в соцмережах, що приготувати на Великдень.

Як писав OBOZREVATEL, католицька церква відзначатиме Великдень 12 квітня.

Уряд Італії продовжив дію блокування через карантин у зв'язку з коронавірусом до 13 квітня. Карантин накладає суворі обмеження на пересування і роботу всіх служб і фірм, які не вважаються важливими ланками поставок країни.

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