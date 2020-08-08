В Італії потужний смерч "вийшов" з моря на берег і налякав туристів. Відео

Ярослав Маркін Світ 11:22, 8.08.2020

В Італії зафіксували потужний смерч, який "вийшов" з моря на берег і налякав туристів, які там відпочивали.

Надзвичайна подія сталася в комуні Чефалу на півночі італійського острова Сицилія в середу, 5 серпня. Очевидці опублікували кілька відео у Facebook.

Потужний вихор, вийшовши за межі кромки води, наблизився до житлових будинків. У цей час в прибережній зоні було багато людей, які при наближенні смерчу розбіглися в сторони.

На щастя, істотного збитку він не завдав – сила повітряного потоку згасла вже через кілька десятків секунд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в липні в Херсонській області місцеві жителі зафіксували потужний природне явище – над регіоном пронісся смерч.

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