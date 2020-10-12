В Італії посилять карантин через спалах коронавірусу

Через спалах випадків коронавірусу влада Італії готує нові загальнонаціональні обмеження.

Про це 11 жовтня повідомив міністр охорони здоров'я Роберто Сперанса, передає Reuters.

Він підкреслив, що посилення карантину допоможе уникнути нової національної ізоляції.

За словами міністра, планується заборонити приватні вечірки, в також обмежити години відвідування для барів та ресторанів. Також можуть обмежити заняття спортом і інші фізичні контакти, які не дають можливості носити маску.

Відзначимо, що станом на ранок 12 жовтня в Італії зафіксовано 354 950 випадків коронавірусу. Від захворювання померли 36 166 осіб, видужали – 292 860. За минулу добу було виявлено 5 456 нових хворих на COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, карантин в Україні буде посилено вибірково, де відчутно не страждає економіка. ВНЗ тимчасово переведуть на дистанційне навчання, а канікули в школах повинні розпочнуться раніше. Крім того, буде введена відповідальність для керівників за недотримання карантину