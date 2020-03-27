В Італії попередили про новий епіцентр епідемії COVID-19

На півдні Італії побоюються, що епіцентр епідемії коронавірусу переміститься в їх регіон з північних областей.

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Перші випадки смерті від вірусу вже зафіксовані в Кампанії – 74 в Лаціо – 95, передає ВВС.

Глава регіону Кампанія Вінченцо Де Лука написав листа прем'єр-міністру Джузеппе Конте, де поскаржився, що влада не надала обіцяних апаратів штучної вентиляції легенів та іншого медичного обладнання.

Коронавірус в Італії

"Існує реальна перспектива, що трагедія Ломбардії скоро стане трагедією півдня. Ми напередодні великого поширення інфекції, яке може бути нестабільним", – повідомив Де Лука.

Відзначимо, що раніше Конте заявив, що коронавірусна криза – це "дуже жорстке випробування і битва з півночі на південь". Глава уряду запевнив, що влада робить все можливе для боротьби з інфекцією, а й громадяни повинні дотримуватися карантину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, середній вік померлих від коронавірусу COVID-19 в Італії склав 79,4 року, причому майже 72% жертв хвороби – чоловіки.

Раніше в Італії з лікарні виписали 101-річного пацієнта, якому вдалося подолати коронавірус і повністю одужати.

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