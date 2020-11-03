В Італії почалося заключне засідання у справі Марківа: всі деталі

У вівторок, 3 листопада, в Мілані (Італія) почалося заключне засідання в апеляційному слуханні у справі українського нацгвардеіця Віталія Марківа.

Як повідомляє пресслужба МВС, після фінальних виступів захисту і звинувачення, судді підуть до дорадчої кімнати, щоб прийняти рішення по справі.

У міністерстві відзначили, що перед початком дебатів суд присяжних повинен прийняти рішення про долучення чи відмову в долученні до матеріалів справи експертиз, проведених слідчими Національної поліції, які свідчать про непричетність Марківа до загибелі італійского журналіста Андреа Рокеллі.

Також сторона захисту наполягатиме на залученні до матеріалів справи документального фільму, знятого італійськими та українськими журналістами – "Не в цьому місті. Не в той час", який також доводить невинуватість українця.

На засіданні суді сьогодні будуть присутні Міністр МВС Арсен Аваков і Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова.

"Сподіваємося, що це останнє рішення суду щодо Віталія Марківа і що вирок буде виправдувальний і цей більш, ніж трирічний термін ув’язнення закінчиться. України свого солдата не лише. Це позов не лише проти нацгвардійця, це позов проти всієї України", – заявив Аваков.

Денисова додала, що в разі, якщо апеляційний суд візьме до уваги додаткові докази, які надала українська сторона захисту, то він може знов відкласти остаточне рішення, розглянути по суті докази і потім вже надати їм оцінку та винести рішення.

"Але згідно з їх законодавством, Римським статутом, апеляційний суд може прийняти рішення, якого ми всі чекаємо, що Віталій Марків не винний, тобто повністю задовольнити його скаргу", – пояснила омбудсменка.

Зазначимо, сам Марків не буде присутній на сьогоднішньому засіданні міланського апеляційного суду. Таке рішення було прийнято тюремними керівниками відповідно до настанови італійського уряду через обмеження пересування у місті з причин пандемії.

Додамо, що журналіст Олесь Городецький, який висвітлює судовий процес, у Facebook написав, що під стіни суду прийшли українці, які підтримують Марківа,та співали гімн України.

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