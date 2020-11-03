В Італії почалося заключне засідання у справі Марківа: всі деталі
У вівторок, 3 листопада, в Мілані (Італія) почалося заключне засідання в апеляційному слуханні у справі українського нацгвардеіця Віталія Марківа.
Як повідомляє пресслужба МВС, після фінальних виступів захисту і звинувачення, судді підуть до дорадчої кімнати, щоб прийняти рішення по справі.
У міністерстві відзначили, що перед початком дебатів суд присяжних повинен прийняти рішення про долучення чи відмову в долученні до матеріалів справи експертиз, проведених слідчими Національної поліції, які свідчать про непричетність Марківа до загибелі італійского журналіста Андреа Рокеллі.
Також сторона захисту наполягатиме на залученні до матеріалів справи документального фільму, знятого італійськими та українськими журналістами – "Не в цьому місті. Не в той час", який також доводить невинуватість українця.
На засіданні суді сьогодні будуть присутні Міністр МВС Арсен Аваков і Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова.
"Сподіваємося, що це останнє рішення суду щодо Віталія Марківа і що вирок буде виправдувальний і цей більш, ніж трирічний термін ув’язнення закінчиться. України свого солдата не лише. Це позов не лише проти нацгвардійця, це позов проти всієї України", – заявив Аваков.
Денисова додала, що в разі, якщо апеляційний суд візьме до уваги додаткові докази, які надала українська сторона захисту, то він може знов відкласти остаточне рішення, розглянути по суті докази і потім вже надати їм оцінку та винести рішення.
"Але згідно з їх законодавством, Римським статутом, апеляційний суд може прийняти рішення, якого ми всі чекаємо, що Віталій Марків не винний, тобто повністю задовольнити його скаргу", – пояснила омбудсменка.
Зазначимо, сам Марків не буде присутній на сьогоднішньому засіданні міланського апеляційного суду. Таке рішення було прийнято тюремними керівниками відповідно до настанови італійського уряду через обмеження пересування у місті з причин пандемії.
Додамо, що журналіст Олесь Городецький, який висвітлює судовий процес, у Facebook написав, що під стіни суду прийшли українці, які підтримують Марківа,та співали гімн України.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 травня 2014 року в районі залізничного переїзду в селі Андріївка під час мінометного обстрілу загинули громадянин Італії Андреа Роккеллі (фотокореспондент) і громадянин РФ Андрій Миронов (перекладач).
30 червня 2017 року поліція Італії заарештувала Віталія Марківа в аеропорту Болоньї за підозрою у вбивстві Роккеллі.
12 липня 2019 року суд в італійському місті Павія засудив Марківа до 24 років в'язниці.
17 січня 2020 року Верховна Рада прийняла заяву до влади Італії з апеляційного провадження українського нацгвардійця.
На брифінгу за участю глави МВС Арсена Авакова 31 серпня були представлені вагомі докази невинності Марківа.
29 вересня в Мілані відбулося перше судове засідання, на якому розглядалася апеляція у справі нацгвардійця, а друге пройшло 1 жовтня.
На засіданні Італійського апеляційного суду у справі Марківа 15 жовтня його адвокати надали факти того, що стороною звинувачення був використаний некоректний переклад його слів.
Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що сім'я загиблого на Донбасі італійського журналіста Андреа Роккеллі хоче отримати від України велику суму компенсації.