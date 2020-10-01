В Італії почали чергове судилище у справі Марківа: на засіданні – мама нацгвардійця та Аваков

У четвер, 1 жовтня, в Мілані (Італія) продовжиться судове засідання, на якому буде розглядатися апеляція у справі нацгвардійця Віталія Марківа. Українець відбуває покарання за звинуваченням у вбивстві журналіста Андреа Роккеллі та його перекладача Андрія Миронова під Слов'янськом у 2014 році.

Як повідомила в Facebook уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, в залі міланського суду також перебуває мама Марківа (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Мама Марківа і Людмила Денисова Facebook/Людмила Денісова

Крім того, сьогодні участь у засіданні візьме міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

"Ми дуже розраховуємо, щоб докази у кримінальній справі, яку веде Україна за фактом загибелі Андреа Рокелле і Андрія Миронова, будуть притягнуті італійським судом до справи. Рішення суду в першій інстанції – абсурдно. Наприклад, відзначали, що Марків з автомата розстріляв автомобіль з журналістами, а потім вистрілив ще з міномета. Але неможливо розстріляти автомобіль на відстані двох кілометрів, адже автомат прицільно стріляє на 500-600 м", – пояснив глава МВС.

Віталій Марків Facebook/Людмила Денісова

Аваков підкреслив, що українські правоохоронці провели всі експертизи, в тому числі залучали італійських експертів-документалістів. Також він додав, що зараз Марків відчуває себе бадьоро і "готовий йти до кінця, щоб довести свою невинність".

Варто додати, що з підтримкою Віталія Марківа до апеляційного суду Мілана прийшли представники українські діаспори.

"Щоб показати, що ми – українці – будемо захищати кожного нашого патріота та Захисника Вітчизни!

Один за всіх і всі за одного!" – написав про це заступник глави МВС Антон Геращенко, прикріпивши до посту відео.

Українські діаспоряни прийшли підтримати Марківа. Facebook/Антон Геращенко

Нагадаємо, що 29 вересня, в Мілан відбулося перше судове засідання, на якому розглядалася апеляція у справі Марківа.

Денисова та Аваков прибули на суд Facebook/Людмила Денісова

Денисова та Аваков прибутку на суд у справі Марківа Facebook/Людмила Денісова

Віталій Марків на суді Facebook/Людмила Денісова

Віталій Марків Facebook/Людмила Денісова

Як повідомляв OBOZREVATEL: