Головна Новини
23 лютого • оновлено в 15:40
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

В Італії почалася паніка через коронавірус: українці розповіли, що відбувається

15.8т
Читати матеріал російською

В Італії почалася паніка через стрімке поширення в країні китайського коронавірусу COVID-19.

У декількох муніципалітетах ввели обмеження на пересування, зі свого боку люди почали розгрібати в аптеках маски. Водночас українські заробітчани не знають, як повернеться додому, боячись цькування на батьківщині. Про це повідомляє "Страна".

"У Падуї та Мілані почалася паніка – мало того, що коронавірус прийшов в Італію і вже вбиває, так ще й неясно, як заразився пенсіонер, який помер нещодавно, адже він не контактував з іншими хворими й не подорожував. У нас в Ломбардії всі розмови тільки про це, люди в шоці", – зізналася українка Галина Сівак, яка живе неподалік Мілана.

В Італії почалася паніка через коронавірус

В Італії почалася паніка через коронавірус

За її словами, лікарня, де помер літній італієць, закрита і буде евакуйована. Крім цього, на півночі країни на два тижні оголосили карантин – закривають школи, бари та інші громадські місця в десятці міст і селищ. Також скасовують всі масові заходи, а місцева влада закликала людей не виходити з будинків.

Як повідомив українець Андрій Ярмак, котрий працює в продовольчій і сільськогосподарській організації ООН у Римі, ще ввечері в п'ятницю, 21 лютого, в Італії було 16 заражених, а менш ніж за добу кількість інфікованих значно зросла – до 60.

"Італія тепер найбільш уражена коронавірусом країна Європи і швидко наздоганяє Гонконг і Сінгапур. За темпами поширення вона на третьому місці в світі після Китаю і Південної Кореї. І тут всі цілуються, такі традиції вітання і прощання. Я вже бачу місцевих у масках навіть у Римі", – висловив побоювання Ярмак.

Інші українці в Італії теж зазначають, що за останню добу паніка охопила не тільки жителів "заражених" регіонів, але і решти частини країни. Громадяни змітають маски з аптек.

Деякі наші заробітчани вже збираються до України, щоб перечекати спалах вірусу. Але водночас вони й справді побоюються обструкції, схожої на ту, яку влаштували евакуйованим із Уханя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії різко спалахнула епідемія зараження китайським коронавірусів COVID-19 – за останній час було підтверджено 34 нових випадки, а загальне число хворих досягло 113.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марта Рок
Тема
Коронавірус
Місце
Італія
Теги
протест смерть вірус
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
19
3
Смішно
1
Цікаво
65
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Mega Death
Mega Death
Возвращающихся украинских туристов и батраков надо в Санжары!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Рысин Алексей
Рысин Алексей
Всех украинцев в Борисполи принудительно сжигать живьем в крематориях . СГУС ! Ще не вмерла України і слава, і воля,
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Рысин Алексей, админы - а вам не кажется, что эта свинья рюская прямо призывает к геноциду украинцев? И это не вопрос бана этого скота. Это и есть уголовное преследование! И, по большому счету, вашего ресурса - как платформы для подобных призывов!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Это как же так? Боятся оторваться от мытья унитазов на чужбине, чтобы вернуться в шароварню родную. Дома же сожгут. Так что сидите лучше на чужбине, целее будите
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новини світу

Топпублікації

Топблоги