В Італії під час руйнівної зимової повені загинуло 11 осіб. Фото та відео НП

Частину території Італії через бурі із сильними дощами чи снігопадами накрили повені. Станом на 8 грудня попередньо відомо про 11 загиблих.

Негода почалася ще 4 грудня на півночі країни, у деяких населених пунктах пройшла евакуація, пише floodlist.com.

Міністерство внутрішніх справ Італії повідомило, що серйозно постраждали регіони Венето, Фріулі-Венеція-Джулія, Емілія-Романья, П'ємонт, Ломбардія й Тоскана.

Авто наполовину затопило водою Twitter / Vigili del Fuoco

Рятувальники евакуювали людей на човнах Twitter / Vigili del Fuoco

За даними пожежної служби Італії (Vigili del Fuoco), у період із 5 до 7 грудня рятувальники провели близько 2500 операцій, зокрема 1000 – у Венето, 300 – в Емілії-Романьї, 150 – у Фріулі-Венеція-Джулія.

Рятувальники відкачують воду із затопленого підвалу Twitter / Vigili del Fuoco

Пожежна служба усуває наслідки повені Twitter / Vigili del Fuoco

У ніч із 7 на 8 грудня шторм також зачепив Рим. У столиці Італії затопило дороги, а ураганний вітер поламав дерева.

7 грудня найбільш сильна повінь сталася на річці Панаро в регіоні Емілія-Романья. Особливо сильно постраждали жителі Нонантола, а в місті Модена водою розмило прибережну дорогу, повідомляється на сторінці італійської пожежної служби у Twitter.

Розмита дорога Twitter / Vigili del Fuoco

Та ж ділянка після того, як вода трохи спала Twitter / Vigili del Fuoco

Складна ситуація спостерігалася й у Венеції. Як пише repubblica.it, уранці 8 грудня максимальний рівень води в місті сягав 122 сантиметрів.

Уже після обіду влада опублікувала прогноз, згідно з яким очікувався максимальний рівень води в 145 сантиметрів. Погодні умови назвали "жахливими" й "драматичними".

Вода в Венеції Twitter / Adnkronos

Венеція Twitter / Arianna •

Венеція Twitter / Arianna •

Венеція Twitter / Arianna •

Венеція Twitter / Arianna •

У комуні Бітті (регіон Сардинія) евакуювали близько 70 осіб. Заступник мера Джузеппе Пала зазначив, що повінь паралізувала комерційну діяльність, передає meteoweb.eu. Роботу припинили понад 70% підприємств, зокрема й усі три місцевих хлібзаводи та підприємства громадського харчування.

Регіон Сардинія Twitter / Vigili del Fuoco

Відео наслідків НП в Італії:

Як писав OBOZREVATEL, у листопаді проливні дощі викликали руйнівні повені на півдні Італії. Найбільше постраждали провінції Кротоні та Палермо, у кількох регіонах оголосили помаранчевий рівень тривоги.