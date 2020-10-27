В Італії пенсіонер забив молотком сплячу дружину-українку

В Італії 69-річний чоловік убив молотком сплячу дружину-українку нібито через те, що вона постійно вимагала грошей.

Про це написала Газета.it. Інцидент стався в місті Ріміні 26 жовтня, жінку звали Віра Мудра.

За інформацією видання, близько 4:00 ранку 26 жовтня чоловік зателефонував до місцевого поліцейського відділення, повідомив про вбивство своєї дружини і бажання здатися в руки правосуддя.

"Джованні Лагвардія 69 років, народився в провінції Матера, але багато років мешкає в Ріміні. У минулому він працював сантехніком, а пізніше вийшов на пенсію. Протягом свого життя він ніколи не мав проблем з законом", – сказано в повідомленні.

Лагвардія нібито завдав сплячій дружині близько десяти ударів молотком, а потім вийшов з квартири і попрямував пішки до порту. Звідти він і зателефонував правоохоронцям.

"Приїжджайте і арештуйте мене. Я вбив свою дружину. Я дійсно зробив це", – сказав Лагвардія оператору служби 112, повідомивши, де знаходився в даний момент.

Поліцейські прибули на вказане місце і виявили там літнього чоловіка в шоковому стані.

"Я більше не міг цього винести. Я вбив її", – підтвердив він ще раз.

Разом вони поїхали до квартири на вулиці Пола, де мешкало подружжя. Там в спальні знайшли тіло без ознак життя. Всюди було багато крові.

"Я не витримав. Вона завжди хотіла від мене грошей. Віра змушувала мене знову взятися за роботу сантехніка і віддавати гроші їй, які потім вона відсилала дітям до України", – розповів підозрюваний.

За його словами такий тиск тривав вже кілька місяців.

Знаряддя вбивства – закривавлений молоток – знайшли в кімнаті поруч з тілом.

Чоловіка заарештували. Йому пред'явлені звинувачення в умисному вбивстві з обтяжливими обставинами.

Видання повідомило, що 61-річна Мудра, приїхала до Італії з України і працювала доглядальницею. Вона була матір'ю двох дітей.

"Дуже добра, людина з великої літери. Вчора дуже довго говорила з нею по телефону, приблизно о 20:30 годині. Вона розповідала про життя. Шукала роботу. Була весела, радісна. Це так страшно! Що могло статися знає Бог. Жили добре . Шкода людини", – написала знайома покійної в соцмережі.

Як писав OBOZREVATEL, в Києві в під'їзді одного з житлових будинків чоловік-іноземець убив свою колишню дружину. Дівчині було 23 роки. Зловмисник з місця вбивства зник.