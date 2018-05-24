В Італії пасажирський потяг зіткнувся з вантажівкою: є загиблі

В Італії на залізничній лінії Турин-Івреа в Калузі потяг зіткнувся з вантажівкою, що стояла на колії.

Як повідомляє La Repubblica, інцидент стався близько опівночі 23 травня.

Потяг виїхав з Турина в 22.30 за місцевим часом, але на шляху стояла фура з литовськими номерами. Машиніст одразу натиснув на аварійне гальмо, однак уникнути зіткнення вже не встиг.

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Через сильний удар з рейок зійшов локомотив і два вагони.

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В аварії загинули двоє людей, серед них і машиніст потяга. 20 осіб отримали поранення, троє з них перебувають у важкому стані.

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Поранені застрягли в понівечених вагонах. Рятувальникам довелося їх діставати звідти по одному.

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За попередніми даними, вантажівка приїхала з Чехії. На момент аварії вона почала перетинати залізничний переїзд, незважаючи на те, що на світлофорі вже блимало жовте світло.

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Поліція займається розслідуванням інциденту.

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