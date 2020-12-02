В Італії озвучили план вакцинації проти COVID-19

В Італії заявили про те, що план вакцинації населення країни від коронавірусу готовий, і 202 мільйони доз вакцини будуть доступні вже з першого кварталу 2021 року.

Зокрема, вакцина Pfizer надійде з 23 до 26 січня, пише La Repubblica з посиланням на слова міністра охорони здоров'я Роберто Сперанси. У повідомленні уточнюється, що процедура вимагає ревакцинації, водночас тривалість збереження імунітету невідома.

За інформацією міністра, дозвіл на використання вакцини Pfizer може бути отримано вже 29 грудня. Кампанія, розроблена міністерством охорони здоров'я Італії, почнеться з вакцинації лікарів і медсестер, уточнив Сперанса.

Також пріоритетну увагу приділять літнім людям, а наступним кроком буде вакцинація представників так званих основних робітничих професій: учителів, директорів, адміністраторів, допоміжного персоналу.

Масові вакцинації пройдуть у місцях великого скупчення людей: спортзалах, на ярмарках тощо.

Щеплення від коронавірусу робитимуть на добровільній основі, а уряд продовжить інформаційну кампанію про користь вакцинації для досягнення колективного імунітету.

План вакцинації буде щоквартальним, щоб стежити за розвитком пандемії та необхідною кількістю доз препарату, і продовжиться до початку 2022 року.

Результати кампанії будуть ретельно моніторити та аналізувати, наголосили в уряді Італії, для цих цілей можуть залучити армію.

За словами Сперанси, за допомогою вакцинації в країні сподіваються зупинити третю хвилю коронавірусу.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Великобританія стала першою країною у світі, яка схвалила вакцину від коронавірусу німецької фармацевтичної компанії BioNTech та її американського партнера Pfizer для широкого використання.

Вакцинацію, яка забезпечує до 95% захисту від COVID-19, можуть розгорнути вже найближчим часом. Великобританія замовила 40 мільйонів доз. Цього буде достатньо, щоб вакцинувати двома щепленнями 20 мільйонів осіб.