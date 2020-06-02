В Італії оголосили про гучну перемогу над COVID-19: обнадійливі дані

В Італії за минулу добу зафіксували мінімальний приріст хворих на коронавірус – 178 нових заражених.
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Загальна кількість підтверджених випадків із початку спалаху захворювання в країні досягла 233 197. Про це повідомляє ANSA, а також свідчать дані сайту Worldometers.
"Приріст порівняно зі вчорашнім днем становить лише 178 випадків – найнижчий показник починаючи з 26 лютого", – йдеться в повідомленні.
Захворюваність на COVID-19 в Італії йде на спад
Характерно, що за останню добу від COVID-19 в Італії померло 60 людей, а всього з початку пандемії – 33 475 пацієнтів.
Статистика щодо коронавірусу в Італії
worldometers.info
Водночас у країні одужали 158 355 осіб, із них 848 – за останню добу.
Як відомо, Італія давно змістилася з топу країн за кількістю виявлення нових випадків коронавірусу й нині посідає 6 місце.
Щоденний зростання нових випадків COVID-19 в Італії
worldometers.info
Дані щодо щоденної смертності від COVID-19 в Італії
worldometers.info
Статистика щодо активних хворих COVID-19 в Італії
worldometers.info
Як повідомляв OBOZREVATEL, один із провідних італійських лікарів Альберто Зангрільо заявив, що коронавірусна хвороба втрачає свою активність у країні. За його словами, смертність від СOVID-19 у регіоні значно впала.
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