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7 квітня • оновлено в 17:59
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В Італії спалахнув скандал через військового вірусолога Путіна: все за традиціями пропаганди

13.9т
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В Італії спалахнув скандал через інтерв'ю російського військового вірусолога, який прибув до країни та ще не встиг допомогти в боротьбі з коронавірусом, але вже видав кілька фейків.

Як розповіла OBOZREVATEL італійка українського походження Наталія Гебріч, йдеться про заступника директора НДІ епідеміології та мікробіології імені Пастера Росспоживнагляду Олександра Семенова. Він дав інтерв'ю "Комерсанту", де серйозно перебільшив "допомогу" Москви Риму й видав кілька фейків про італійську медицину.

"Це дуже дивне інтерв'ю, де цей медик намагається зобразити італійських лікарів непрофесіоналами. Він там прямо говорить, що намагається навчити італійців основам біобезпеки та епідемічного контролю. Начебто тут люди з печер вилізли й не розуміють таких речей. Ви прогляньте текст, там такого багато. А ще зауважте, що вони за 10 днів роботи в Італії тільки зуміли провести двогодинну дезінфекцію будинку для літніх людей, і все. Більше про їхню роботу ніхто не чув", – розповідає Наталя.

За традиціями пропаганди: в Італії спалахнув скандал через вірусолога Путіна

Міноборони РФ

Гебріч також просить звернути увагу на публікацію в італійському виданні StopFake, де детально проаналізовано прийом пропаганди. У тексті прямо показано, як Семенов намагається заспокоїти росіян і доводить, що їхня медицина краща, ніж у багатьох країнах світу. Італійські лікарні, з його слів, погано оснащені, а місцеві медики погано знаються на вірусології.

"А поки ми консультуємо, підказуємо та навчаємо італійських колег основам біобезпеки та епідемічного контролю. Наша школа протиепідемічної безпеки перебуває на значно вищому рівні, ніж у багатьох країнах. І ми із задоволенням ділимося цим досвідом. Вільного часу немає зовсім, доводиться всотувати й ділитися величезними обсягами інформації. Це непросто", – говорить Семенов у інтерв'ю росЗМІ.

За словами Наталії Гебріч, італійці обурені й публікаціями Олександра Семенова. На своїй сторінці у Facebook він критикує місцеву їжу. Хоча варто зазначити, живе він у Італії в 4-зірковому готелі, номер у якому йому для проживання виділила місцева влада.

За даними Numbeo (глобальної бази даних), у 2019 році Італія в рейтингу медичних систем світу перебувала на 37 місці, а Росія – на 58.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії створили петицію з питаннями для президента й уряду країни з вимогою розповісти про реальні цілі російських військових медиків, які нібито прилетіли боротися з коронавірусом.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Ексклюзив
Місце
Італія
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
На арене рулит только биомусор из-за паребрика! Ни одного украинца! Браво обоз!
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Рогуль и в Италии рогуль.
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Какие же они фсьотаки мерзкие жывотные, эти итальянцы xaxляццкого происхождения.
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