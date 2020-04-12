"У рекордні терміни!" В Італії обнадіяли прогнозом щодо вакцини від COVID-19

Вакцина проти коронавірусу з’явиться у "рекордно короткі терміни". Водночас нині батькам потрібно задуматися і про те, щоб провести обов’язкове щеплення дітей проти грипу.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це заявив президент Італійського товариства педіатрії Альберто Вільяні, виступаючи на пресконференції з питань цивільного захисту. Його слова цитує La Repubblica.

"Зазвичай, середній час винайдення вакцини становить 2-3 роки. З цього приводу я думаю, що терміни будуть набагато коротшими і вони не будуть звичними для інших вакцин. Ми отримаємо її надзвичайно швидко, і це нас дуже втішає", – пояснив він свій оптимістичний прогноз.

Зазначається, що на сьогодні 12 експериментальних вакцин проти боротьби з COVID-19 оцінюються Європейським агентством із лікарських засобів (Ema).

І навіть за межами Європи численні дослідницькі групи невтомно працюють над вирішенням цього питання. Хоча багато вчених упевнені, що спочатку доберуться до винайдення дієвих препаратів, які допомагатимуть вилікувати захворювання.

Водночас Альберто Вільяні зазначив, що поки світ чекає вакцину проти COVID-19, важливо буде робити обов’язкове щеплення проти грипу.

"Шлях вакцинації кожної дитини потрібно гарантувати і продовжувати, особливо в такий період. Тому всі, кому доведеться робити щеплення на осінь, повинні його зробити. Навіть тим, кому це не подобається, цього року буде дуже важливо зробити щеплення", – наголосив він.

Експерт додав, що найменша кількість випадків зараження коронавірусом серед дітей підтверджена, а немовлята, які народилися з інфекціями, мають лише легкі симптоми. Він також заспокоїв майбутніх батьків, які тільки очікують дитину, запевнивши, що навіть на фоні поширення в світі пандемії, лікарні мають гарантувати безпечне проведення пологів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, професорка Оскфордского університету Сара Гілберт заявила, що вакцина від коронавірусу COVID-19 буде готова до вересня 2020 року.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!