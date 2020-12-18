В Італії не дочекалися "щорічного дива Януарія": це назвали зловісним знаком

У соборі Неаполя (Італія) не дочекалися щорічного "дива Януарія", місцеві жителі назвали це зловісним знаком.

Про це повідомило агентство Reuters. Раніше таке траплялося лише кілька разів.

Тричі на рік у храмі після спеціальної церемонії вірянам показують краплину крові християнського мученика IV століття. Після молитви засохла кров зазвичай перетворюється на рідину. Саме це називають дивом святого Януарія, воно вважається його благословенням.

Цього року кров залишилася сухою. Це поганий знак, сказали неаполітанці.

Раніше таке було перед епідемією чуми у XVI столітті, напередодні Другої світової війни та перед потужним землетрусом в Італії 1980 року.

Кардинал Неаполя Крешенціо Сепе (Crescenzio Sepe) звернувся до вірян і наголосив, що не треба впадати у відчай через те, що дива не сталося.

"Якщо щось треба розтопити, то це серця людей", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, щорічно напередодні Великодня християни східного обряду чекають на диво сходження Благодатного вогню у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі. Це одна з найважливіших подій року для вірян.

У 2020 році церемонія відбулася 18 квітня, але через пандемію коронавірусу COVID-19 – без присутності прочан, була доступна лише онлайн-трансляція.