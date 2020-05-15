В Італії назвали дату зняття заборони на вільне пересування

В Італії мають намір з 3 червня послабити карантинні заходи і дозволити вільне пересування країною.

Як повідомляє Reuters, згідно з проєктом документа з 18 травня дозволять вільне пересування в межах регіонів.

Видання зазначає, що текст постанови може змінитися, і заплановані дати можуть бути іншими.

COVID-19 в Італії

При цьому навіть після ослаблення карантину національні органи охорони здоров'я стежитимуть за ситуацією, щоб забезпечити контроль за розповсюдженням COVID-19. Місцева влада отримає дозвіл втручатися і закривати громадські місця, якщо соціальне дистанціювання не дотримуватиметься.

Додамо, що майже 32 тисячі італійців померли від COVID-19, захворіли майже 224 тисячі осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії 14 травня знову зросла кількість смертей від коронавірусу: за день в країні підтвердили 262 летальні випадки COVID-19.

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