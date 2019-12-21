В Італії набирає обертів протест "сардин": усі подробиці, фото і відео

В Італії набирає обертів протестний рух "сардин". На площах найбільших міст країни відбуваються багатотисячні мітинги проти партії "Ліга Півночі" Маттео Сальвіні.

Активісти виступають проти маніпулювання громадською думкою, популізму, обмеження свободи, проти ксенофобії та закликають громадян єднатися, "як сардини у бляшанці". Про це йдеться у матеріалі La Repubblica.

Ідея протесту належить журналісту з Болоньї Маттіа Санторі, який заснував рух спільно з трьома однодумцями, Роберто Моротті, Джулією Трапполіні і Андреа Гареффа. На сторінках видання вони опублікували звернення до співгромадян, в якому прояснили мотиви та мету протестного руху.

Протести у Римі https://www.repubblica.it

Перша акція протесту була організована в Болоньї 14 листопада і зібрала 15 тисяч осіб. Така велика кількість учасників приємно здивувала організаторів. На площі зібралися представники різних верств населення – робітники, студенти, викладачі, офісні працівники, безробітні, військовослужбовці, політики, волонтери.

Преса вважала за краще ігнорувати протест, але він почав активно набирати обертів у соцмережах. Після акції в Болоньї відбулись численні акції у Турині, Генуї, Мілані, Модені і в Римі. Протягом місяця по всій Італії відбулося 92 протести. Акції у столиці Італії зібрали безпрецедентну кількість учасників – близько 100 тисяч.

Протестний рух було підтримано і в інших європейських столицях. Мітинги відбулися у 24 європейських і американських містах, зокрема у Парижі, Мадриді та Брюсселі. Загалом у протестному русі взяло участь близько півмільйона осіб.

У Римі пройшов багатотисячний протест "сардин" https://www.repubblica.it

"Цетрапилося не завдяки нам і не завдяки тим, хто організовував акції після нас. Це стало можливим завдяки спільній необхідності знову відчути себе вільними. Вільними мирно висловлювати думки і мирно діяти, проти будь-яких спроб маніпулювання", – йдеться у зверненні.

Як заявили ініціатори руху, "згуртування зла згуртувало його супротивників і об'єднало фронт". "Італія переживає мирне народне повстання, безпрецедентне за останні десятиліття. Ті, хто намагаються протистояти йому, почують лише гучніший свист, а ті, хто спробує покататися на ньому, будуть розчаровані".

"Запитувати про те, якими рамками обмежити протест, все одно що встановити межі на морі. Ви можете зробити це, але результат буде смішний. Ми запитуємо себе щодня, як це зробити, і ми відчуваємо себе смішними, безглуздими і непідготовленими... але, нарешті, вільними. Єдина впевненість, яка є у нас – це те, що ми лежали надто довго. І що тепер нам потрібно плавати", – наголосили активісти.

Протести "сардин" у Парижі https://www.corriere.it

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