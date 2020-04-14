В Італії на пляжах хочуть встановити ізоляційні бокси для боротьби з коронавірусом

Світ 21:26, 14.04.2020

На пляжах Італії на літо пропонують встановити спеціальні ізоляційні бокси через коронавірус.

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Італійське видання Tgcom24 опублікувало модель конструкції. Судячи по картинкам, коробки з органічного скла дозволять людям дотримуватися соціальну дистанцію в півтора метра і не піддавати ризику заразитися коронавірусом себе та інших.

Бокси будуть розташовані у ряд, висота скла сягатиме 2 метрів, а довжина – 4,5 метра. Судячи з картинок, в боксі можна буде знаходиться з дітьми.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Італії з 14 квітня готуються послабити карантин через коронавируса, який оголосили в країні 9 березня. Влада має намір відкрити магазини з продажу книг, канцтоварів та дитячого одягу.

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