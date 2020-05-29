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29 травня • оновлено в 21:37
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В Італії між виноградниками виявили унікальну давньоримську мозаїку

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В Італії, між виноградниками на пагорбах недалеко від північного міста Верона, археологи виявили мозаїчну підлогу давньоримської вілли.

Мозаїка оформлена в яскравих відтінках червоного, рожевого, оранжевого, пурпурного і жовтого кольорів та дуже добре збереглася. Про це повідомляється на сторінці комуни Неграр Вальполічелла у Facebook (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Археологи вважають, що нарешті вийшли на слід античної будівлі, яку безуспішно шукали протягом десятиліть.

Унікальну давньоримську мозаїку виявили в Італії

Унікальну давньоримську мозаїку виявили в Італії

Зазначається, що мозаїки, які розкривають місце стародавньої вілли, вперше були виявлені у 1922 році. Археологи займалися частковими розкопками, щоб визначити масштаб початкової будівлі й готуватися до перетворення цього району на музей.

За їхніми словами, нещодавнє виявлення двох сусідніх мозаїчних підлог підтвердило, що вілла простягалася на північ і південь від початкової ділянки.

Унікальну давньоримську мозаїку виявили в Італії

Унікальну давньоримську мозаїку виявили в Італії

Facebook/Comune di Negrar di Valpolicella

Водночас останні розкопки проводилися з 18 по 22 травня і були четвертими, починаючи з червня минулого року. Вони змогли продовжитися тільки після зняття обмежень, введених через коронавірус в Італії.

Унікальну давньоримську мозаїку виявили в Італії

Унікальну давньоримську мозаїку виявили в Італії

Facebook/Comune di Negrar di Valpolicella

"Після численних невдалих спроб, нарешті, була виявлена частина підлоги й фундаменту римської вілли, виявленої століття тому. Розкопана мозаїка з кімнат слуг вілли датується 3-м століттям до н. е.", – йдеться у повідомленні.

Унікальну давньоримську мозаїку виявили в Італії

Унікальну давньоримську мозаїку виявили в Італії

Facebook/Comune di Negrar di Valpolicella

Унікальну давньоримську мозаїку виявили в Італії

Унікальну давньоримську мозаїку виявили в Італії

Facebook/Comune di Negrar di Valpolicella

Як повідомляв OBOZREVATEL, на захід від популярного серед туристів Єрусалиму археологи виявили одне з найбільших міст епохи неоліту в світі.

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Автор
Марина Ліснічук
Місце
Італія Верона
Тег
Історія
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