В Італії 40-річна медсестра Єлена Пальяріні стала національним символом боротьби країни з коронавірусом COVID-19.
Медсестра працює в місті Кремона, де особливо лютує хвороба. Черговий лікар зробив з нею фото, коли Пальяріні втомлена після нічної зміни відключилася прямо за столом, пише La Repubblica.
Незабаром як був зроблений цей знімок, вона дізналася, що заразилася коронавірусом.
Коронавірус в Ітаіі
"Я була дуже налякана. Я підготувала речі для лікарні. Я дуже боялася, що мене доставлять на ношах. Я боялася бути інтубуваною. Багато інших не знали цього, але я знала, що це за хвороба", – розповіла вона.
Пальяріні зазначила, що хвороба вона поборола вдома, та її не довелося госпіталізувати.
Олена Пальяріні після робочої зміни в лікарні
La Repubblicа
"Я змогла вилікувати себе вдома і, на щастя, я була зцілена. Я була хвора, але я впоралася з цим", – зазначила медсестра.
Вона підкреслила, що завдяки тому фото всі зрозуміли, наскільки важлива робота медперсоналу в боротьбі з вірусом.
"Я рада, що завдяки фотографії багато хто усвідомив, наскільки важливою може бути робота наших медсестер. Історія коронавірусу в Італії показала нашу роботу і наскільки вона вирішальна", – акцентувала Пальяріні.
Єлена Пальяріні
La Repubblicа
Вона погодилася, що її фото та історія стали національним символом.
"Так, це символічно. І якщо вам це потрібно, це нормально. Зрештою, не кожному трапляється стати знаменитим. Навіть якби я не хотіла, щоб це сталося саме так", – підсумувала медсестра.
Як повідомляв OBOZREVATEL, з початку епідемії COVID-19 в Італії померли понад 13 тисяч осіб, проте тенденція пішла на спад.
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