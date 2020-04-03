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3 квітня • оновлено в 16:51
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В Італії медсестра поборола COVID-19 і стала національним героєм

1.4т
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В Італії 40-річна медсестра Єлена Пальяріні стала національним символом боротьби країни з коронавірусом COVID-19.

Медсестра працює в місті Кремона, де особливо лютує хвороба. Черговий лікар зробив з нею фото, коли Пальяріні втомлена після нічної зміни відключилася прямо за столом, пише La Repubblica.

Незабаром як був зроблений цей знімок, вона дізналася, що заразилася коронавірусом.

Коронавірус в Ітаіі

Коронавірус в Ітаіі

"Я була дуже налякана. Я підготувала речі для лікарні. Я дуже боялася, що мене доставлять на ношах. Я боялася бути інтубуваною. Багато інших не знали цього, але я знала, що це за хвороба", – розповіла вона.

Пальяріні зазначила, що хвороба вона поборола вдома, та її не довелося госпіталізувати.

Олена Пальяріні після робочої зміни в лікарні

Олена Пальяріні після робочої зміни в лікарні

La Repubblicа

"Я змогла вилікувати себе вдома і, на щастя, я була зцілена. Я була хвора, але я впоралася з цим", – зазначила медсестра.

Вона підкреслила, що завдяки тому фото всі зрозуміли, наскільки важлива робота медперсоналу в боротьбі з вірусом.

"Я рада, що завдяки фотографії багато хто усвідомив, наскільки важливою може бути робота наших медсестер. Історія коронавірусу в Італії показала нашу роботу і наскільки вона вирішальна", – акцентувала Пальяріні.

Єлена Пальяріні

Єлена Пальяріні

La Repubblicа

Вона погодилася, що її фото та історія стали національним символом.

"Так, це символічно. І якщо вам це потрібно, це нормально. Зрештою, не кожному трапляється стати знаменитим. Навіть якби я не хотіла, щоб це сталося саме так", – підсумувала медсестра.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з початку епідемії COVID-19 в Італії померли понад 13 тисяч осіб, проте тенденція пішла на спад.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Італія
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