В Італії медбрат жорстоко вбив дівчину-лікарку за "зараження" коронавірусом

У Італії медбрат задушив свою дівчину-лікарку, нібито через те, що вона "заразила його коронавірусом". Обоє вони працювали у клініці міста Мессіна на Сицилії, допомагаючи пацієнтам боротися із цією хворобою.

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Водночас 28-річний Антоніо Де Пейс сам зателефонував до поліції 31 березня і зізнався у вбивстві 27-річної Лорени Куаранту. Про це повідомляє Daily Mail.

Зазначається, що після скоєного чоловік намагався скоїти суїцид – офіцери знайшли його на підлозі квартири з перерізаними зап’ястями. У лікарні ж його врятували колеги Лорени.

Італієць вбив дівчину-лікарку за "зараження" його коронавірусом

За словами правоохоронців, чоловік заявив, що вбив дівчину, оскільки вона "заразила його COVID-19". Зі свого боку представники місцевої влади скептично поставилися до цього твердження, оскільки попередні тести свідчать, що ні він, ні його партнерка не були інфіковані цим вірусом.

Вбивство дівчини сколихнуло не тільки її рідних і знайомих, а й мережу. Адже незадовго до вбивства Лорена опублікувала у своєму Facebook пост про загибель 41 лікаря, котрі боролися з коронавірусом.

Антоніо Де Пейс і Лорена Куаранту dailymail.co.uk

"Зараз більше, ніж коли-небудь, ми повинні демонструвати відповідальність і життєлюбство. Ми повинні проявляти повагу до себе, своєї родини та країни. Ми маємо думати про тих, хто щодня присвячує життя для догляду за хворими. Залишаймося вдома. Так ми зможемо уникнути того, що наступними захворіємо ми або ті, кого ми любимо", – писала вона.

Лорена Куаранту

Водночас Де Пейс теж у мережі нещодавно вітав кохану з вдалим складанням іспитів, бажаючи: "Щоб досягти мрій, потрібно важко і віддано працювати, і ти є підтвердженням цьому. Бажаю тобі йти до своїх мрій і мати життя, яке ти собі уявляла. Вітаю тебе, надзвичайна лікарко!".

В Університеті Мессіна, де навчалася дівчина, вже пообіцяли, що їй посмертно буде присвоєно звання лікаря.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Філіппін Родріго Дутерте зажадав від сил правопорядку країни відкривати вогонь на ураження по кожному, хто порушує правила карантину через коронавірус, виходячи на протести в деяких регіонах.

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