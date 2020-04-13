В Італії людям пропонували подякувати Путіну за 200 євро: спалахнув скандал
Вихідці з Росії, які живуть в Італії, почали пропонувати італійцям дякувати російському президенту Володимиру Путіну за допомогу в боротьбі з COVID-19. В обмін росіяни обіцяють заплатити близько 200 євро.
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Як пише La Republica, таку суму пропагандисти готові заплатити лише в разі публікації в соцмережах фото або відео. Що стосується текстових подяк Путіну, то їх оцінюють дешевше.
Зазначимо, що розсилку з "комерційною" пропозицією поширюють серед користувачів WhatsApp та інших месенджерів. Зокрема, людей просять сказати гарні слова на адресу країни-агресорки і виступити проти її критики.
Мотиви такого дивного прохання росіяни пояснюють тим, що одне з російських ЗМІ нібито готує проєкт про боротьбу з коронавірусом і потребує оцінки гуманітарної допомоги Росії з боку італійців.
Однак італійські журналісти засумнівалися в такому приводі. Адже, якби йшлося про медіапроєкт, то в масових проплатах за замовну похвалу не було б необхідності. Для підтвердження своїх здогадок вони знайшли дівчину, яка поширила відео з подякою для Путіна і Росії в соцмережі TikTok, і дізналися правду про російську гібридну інформаційну атаку.
"Мій друг запропонував мені це зробити. Він сказав, що йому платять, і він отримає 20 євро за кліп", – зізналася молода італійка.
Зі свого боку російське посольство в Римі поспішило відхреститися від пропагандистської акції і заявило, що нібито нічого не знає про замовну кампанію в соцмережах.
"Ми абсолютно не обізнані про гілку повідомлень, в яких громадянам Італії пропонується подякувати нашій країні за гроші. Росії не потрібно визнання в такій формі. Хто б не почав ці анонімні пропозиції, ми вважаємо їх шахрайською провокацією", – сказали у диппредставництві країни-агресорки.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в кінці березня президент Росії Володимир Путін відправив у постраждалу від коронавірусу Італію військових лікарів-вірусологів, медичне обладнання та техніку.
Пізніше в Італії заявили, що майже 80% гуманітарної допомоги, яку Росія направила для боротьби з поширенням коронавірусу, виявилися "абсолютно непотрібними або малокорисними" речами.
А журналіст і громадський активіст Ольга Решетилова вважає, що гуманітарна допомога, яку Росія відправила в Італію, може свідчити про те, що наступний збройний конфлікт у світі буде саме у цій країні.
Крім того, італійська газета La Stampa, яка повідомила, що Росія направила Італії марну гуманітарну допомогу і військових замість медиків, поскаржилася на тиск через викривальний матеріал.
Після скандалу, що здійнявся, італійці створили петицію з питаннями для президента й уряду країни, в якій вимагають розповісти про реальні цілі російських військових медиків, які нібито прилетіли боротися з коронавірусом.
Також у людей виникли питання до інтерв'ю прибулого в країну російського військового вірусолога, який іще не встиг допомогти в боротьбі з коронавірусом, але вже видав кілька фейків.