Головна Новини
14 квітня • оновлено в 00:09
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

В Італії людям пропонували подякувати Путіну за 200 євро: спалахнув скандал

2.1т
Читати матеріал російською

Вихідці з Росії, які живуть в Італії, почали пропонувати італійцям дякувати російському президенту Володимиру Путіну за допомогу в боротьбі з COVID-19. В обмін росіяни обіцяють заплатити близько 200 євро.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як пише La Republica, таку суму пропагандисти готові заплатити лише в разі публікації в соцмережах фото або відео. Що стосується текстових подяк Путіну, то їх оцінюють дешевше.

Зазначимо, що розсилку з "комерційною" пропозицією поширюють серед користувачів WhatsApp та інших месенджерів. Зокрема, людей просять сказати гарні слова на адресу країни-агресорки і виступити проти її критики.

Мотиви такого дивного прохання росіяни пояснюють тим, що одне з російських ЗМІ нібито готує проєкт про боротьбу з коронавірусом і потребує оцінки гуманітарної допомоги Росії з боку італійців.

Володимир Путін

Володимир Путін

Однак італійські журналісти засумнівалися в такому приводі. Адже, якби йшлося про медіапроєкт, то в масових проплатах за замовну похвалу не було б необхідності. Для підтвердження своїх здогадок вони знайшли дівчину, яка поширила відео з подякою для Путіна і Росії в соцмережі TikTok, і дізналися правду про російську гібридну інформаційну атаку.

"Мій друг запропонував мені це зробити. Він сказав, що йому платять, і він отримає 20 євро за кліп", – зізналася молода італійка.

Зі свого боку російське посольство в Римі поспішило відхреститися від пропагандистської акції і заявило, що нібито нічого не знає про замовну кампанію в соцмережах.

"Ми абсолютно не обізнані про гілку повідомлень, в яких громадянам Італії пропонується подякувати нашій країні за гроші. Росії не потрібно визнання в такій формі. Хто б не почав ці анонімні пропозиції, ми вважаємо їх шахрайською провокацією", – сказали у диппредставництві країни-агресорки.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
російська пропаганда Коронавірус
Особа
Володимир Путін
Місце
Італія
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
13
3
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
9
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Світ

Коронавірус. Найважливіше

Новини світу

Топпублікації

Топблоги