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В Італії людей живцем засипало землею: загинув відомий бізнесмен

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В італійському регіоні Калабрія стався зсув, в результаті якого загинули чотири людини, серед них - відомий бізнесмен.

Медики, які прибули на місце події, нічого не змогли зробити, крім як констатувати смерть людей, повідомляє агентство ANSA.

"Вчора ввечері (28 жовтня. - Ред.) в результаті зсуву під час виконання робіт з ремонту каналізації, пошкодженої через погану погоду, стався зсув ґрунту", - йдеться в повідомленні.

В Італії людей живцем засипало землею: загинув відомий бізнесмен

Серед загиблих виявився відомий підприємець у сфері охорони здоров'я Массімо Мореллі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярний курорт в Італії засипало градом, НП сталася в Алассіо.

Місце
Італія
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