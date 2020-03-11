В Італії, де більше 10 тисяч людей заразилися каранавірусом COVID-19 і понад 600 від нього померли, влада змушена була вдатися до жорстких заходів і ввела тотальний карантин.

Про те, до чого це призвело, розповіла білоруска Наталія, яка мешкає в південній частині італійського острова Сардинія у Середземному морі. Подробицями щодо життя в країні у таких умовах вона поділилася із "Радіо Свобода".

"На півночі Італії люди заражаються зі швидкістю вітру. У нас на Сардинії чоловік зо 20 захворіли. Однак влада швидко зреагувала, і велике спасибі меру, нашому прем'єр-міністру, що закрили всі аеропорти, не впускають і не випускають кораблі. В Білорусь мене випустили б хіба тільки на похорон, або через стан здоров'я. Але й у такому випадку я б мала надати відповідні документи", – зізналася жінка.

Білоруска розповіла про жорсткі обмеження в закритій на карантин Італії

За її словами, карантин через коронавірус в Італії продовжили до 3 квітня. У зв’язку з цим, нині в більшості регіонів, наприклад, магазини працюють із понеділка по п'ятницю за скороченим графіком. Туди пускають тільки від 20 до 40 осіб одночасно, а в черзі покупцям треба стояти на дистанції один-два метри одне від одного.

Бари й кафе в містечках поки ще працюють, щоправда, лише до 18-ї години. Водночас переважно приватники вирішили закрити заклади із 11 березня, оскільки всі розуміють, що люди не будуть до них ходити.

В Італії ввели жорсткі обмеження через коронавірус svaboda.org

"Ярмарки також закривають. Не працюють дитячі сади, школи, тренажерні залі. І я думаю, що на Сардинію нікого не впускають… Але продовольство ми не закуповували в запас, адже магазини працюватимуть", – каже Наталія.

Жінка підкреслила, що на острові люди дисципліновані й обережні, дотримуються рекомендацій: за можливості ходити у масках, не виходити на вулицю після 18-ї. А для того, аби покинути межі Сардинії і поїхати до іншого міста, повинна бути вагома причина.

В Італії ввели жорсткі обмеження через коронавірус svaboda.org

"Коли я вийду просто погуляти, то мене можуть оштрафувати на 206 євро і ще заарештувати на три місяці. Щоб поїхати, наприклад, до лікаря, треба роздрукувати спеціальний документ, який дають у префектурі, або мати його в електронному вигляді", – зізнається Наталія.

Білоруска розповіла, що в Італії її чоловік працює, а вона вчиться, разом же подружжя виховує 6-річну доньку. Але вони не мають бажання повертатися на батьківщину й розуміють, що почуття страху заразитися коронавірусом було б і в Білорусі.

В Італії ввели жорсткі обмеження через коронавірус svaboda.org

"Там теж є хворі, і їхня кількість збільшуватиметься. Адже авіапольоти не відмінили, пасажири прилітатимуть із вірусом. Людина прийняла аспірин, сіла у літак, у неї немає температури. А за цей час вона спілкувалася із великою кількістю людей, заразила їх. Тому сумніваюся, що в Білорусі все досконально, як пишуть. Даремно так допустили ситуацію. На мою думку, треба було все закрити одразу", – підсумувала Наталія.

Додамо, що станом на 11 березня кількість заражених коронавірусом в Італії досягла 10 149 осіб, це другий показник в світі після Китаю. Від захворювання в країні померла 631 людина.

Карта поширення коронавірусу COVID-19 у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Італії через карантин, спричинений спалахом коронавірусу, закрили всі туристичні місця, а жителів зобов'язали звітувати про свої переміщення перед поліцією, оскільки порушення караються 3 місяцями в'язниці.

Українки, які проживають в різних містах Італії, розповіли, що в деяких регіонах країни через епідемію коронавірусу влада не дозволяє виходити з дому без причин. За прогулянку можна заплатити 300 євро.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!