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2 квітня • оновлено в 20:35
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В Італії коронавірус забрав життя майже 14 тисяч людей

2.4т
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В Італії від коронавірусу померли вже 13 915 чоловік, з них 760 – за останню добу.

Згідно з офіційними зведеннями, загальна кількість хворих в Італії становить вже понад 115 тисяч осіб. За 2 квітня було виявлено ще понад 4,6 тисячі інфікованих.

Вилікуватися поки що вдалося більше 18 тисячам жителів країни. 83 тисячі людей продовжують боротися з інфекцією.

Відзначимо, жертви, які несе Італія від вірусу, можна порівняти з втратами України на війні на Донбасі, де з 2014 року загинули близько 13 тисяч осіб.

В Італії коронавірус забрав життя майже 14 тисяч людей
В Італії коронавірус забрав життя майже 14 тисяч людей
В Італії коронавірус забрав життя майже 14 тисяч людей
В Італії коронавірус забрав життя майже 14 тисяч людей

Як писав OBOZREVATEL, у всьому світі коронавірусом заразилися понад 950 тисяч осіб, померли понад 50 тисяч, більше 200 тисяч вилікувалися.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Місце
Італія
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    Підтверджені випадки: 804.

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