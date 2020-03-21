В Італії коронавірус вбив 793 людини за добу: побито новий антирекорд

В Італії за останню добу, 21 березня, в країні від Covid-19 померли 793 людини. Таким чином, країна побила новий антирекорд.

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Як передає ВВС, загалом 4825 осіб вже померли по всій країні. Так, тільки в північноіталійському регіоні Ломбардія за останні 24 години, за станом на 17:00 суботи, зафіксовано 546 смертей від коронавірусу.

Загалом, в Італії понад 53 500 хворих на коронавірус, 6 500 випадків діагностували тільки за 20 березня.

В Італії коронавірус вбив 793 людини за добу

Як повідомляв, OBOZREVATEL, за минулу добу, 20 березня, кількість жертв збільшилася на 627 (18 березеня було відомо про 3 тисячі померлих).

Всесвітньо відомий епідеміолог П'єрлуїджі Лопалько, який очолює оперативну групу Апулії спрогнозував, що обмежувальні заходи у світі через коронавірус можуть тривати до літа, а проведення таких масових заходів, як футбольні матчі на стадіонах, і зовсім будуть заборонені до жовтня.

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