Станом на п'ятницю, 20 березня, в світі зафіксовано 244 518 випадків зараження коронавірусом COVID-19. В Італії число інфікованих зросло до 41 035 осіб.

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Від хвороби по світу померли 10 030 осіб і 86 025 вилікувалися. Про це говорять дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків вірусу.

Так, за добу в Ірані число інфікованих зросла до 18 407 осіб, Іспанії – 18 077 і 15 320 – в Німеччині. При цьому вилікувалися від хвороби 415 італійців, 321 іранців, в Іспанії – 26 осіб і 8 в Німеччині.

Коронавірус в Італії

Також за минулу добу в США зареєстрували 5894 нових випадків зараження коронавірусом. В Ірані за цей час виявили 1046 випадки зараження, Італія – 5322 чоловік, в Німеччині – 2993 Іспанії – 4053, Франції – 1834.

При цьому від COVID-19 померли 427 чоловік в Італії, Ірані – 149, в Німеччині – 16, в Іспанії – 207 і США – 82.

Крім того, в Нідерландах і Швейцарії нарахували більше 1400 випадків нових заражень в добу. До країн, де зафіксували COVID-19, також приєднався Чад, Ель Сальвадор, Фіджі, Нікарагуа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, для вивезення померлих від нового коронавірусу COVID-19 з італійського міста Бергамо задіяли армію.

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