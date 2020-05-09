В Італії коронавірус перемогли понад 100 тисяч осіб. Статистика

В Італії від коронавірусу вилікувалися вже понад 100 тисяч осіб.

За даними Департаменту соціального захисту Італії, в країні станом на 9 травня 103 031 людина перемогла COVID-19.

Понад 4 тисячі людей вилікувалися за останню добу. Також в країні спостерігається тенденція зниження смертності, за останні 24 години померли 194 пацієнта.

Всього з початку епідемії в Італії було зафіксовано понад 218 тисяч випадків зараження. З них 1 083 за останню добу – така динаміка була ще в березні, коли коронавірус лише починав набирати темп.

Як писав OBOZREVATEL, в світі на коронавірус захворіли понад 4 мільйони осіб. Більш 277 тисяч померли, але 1,4 млн вже вилікувалися.

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