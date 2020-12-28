В Італії COVID-19 заразилися 90 тисяч медиків, померли – сотні: вакцинацію для лікарів хочуть зробити обов'язковою

В Італії заразилися COVID-19 майже 90 тисяч медиків, з яких 273 – померли. Фахівці обговорюють можливість введення обов'язкової вакцинації для працівників медустанов.

Про це повідомила La Repubblica. Кампанія вакцинації в країні почалася саме з працівників медичних установ.

За словами президента федерації лікарських гільдій Італії FNOMCEO Філіппо Анеллі, є близько сотні медиків, які відмовляються від щеплення. Особливо багато таких серед працівників будинків для людей похилого віку.

За останні 30 днів в Італії діагностували 413 381 випадок інфікування коронавірусом, з яких 16 923 – серед медичних працівників.

Тому небажання медиків робити щеплення від COVID-19 викликало в суспільстві дискусію щодо обов'язковості вакцинації для працівників системи охорони здоров'я й необхідності покарання за відмову захистити себе і свої потенційні контакти від вірусу.

"Санкції можуть відрізнятися залежно від конкретного випадку. Саме тому, що ситуації можуть бути різними. Одна річ – висловити свою думку в приватному порядку, інша – виступити проти вакцин, що неминуче позначається на професійній діяльності", – пояснив Анеллі.

На його думку, лікар не може ризикувати стосунками з пацієнтом і ставити під сумнів наукові дослідження.

"Ми не проти обов'язковості вакцинації, але необхідно знайти правильний баланс між Конституцією, у якій ідеться, що жоден громадянин не може примусово отримувати лікування, і ситуацією, яка складається", – сказав медик.

Нагадаємо, в Італії 27 грудня вакцинували проти коронавірусу перших жителів. Це сталося через майже 10 місяців після виявлення в країні випадків зараження COVID-19 і тривалого часу боротьби з пандемією. Щеплення вакциною від Pfizer і BioNTech зробили трьом медичним працівникам римської лікарні Спалланцані.

Статистика COVID-19 в Італії Worldmeters

Як писав OBOZREVATEL, у країнах Європи з неділі, 27 грудня, почали масово робити щеплення проти коронавірусу вакциною від Pfizer і BioNTech. Це єдиний препарат, який схвалили для використання регулювальні органи Європейського Союзу.