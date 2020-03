В Італії чиновники лякають людей вогнеметами і трунами через карантин. Емоційне відео

В Італії, яка найбільше в Європі постраждала від коронавірусу, уряд ввів жорсткі карантинні заходи, а дрібні чиновники, бачачи, що люди їх не дотримуються, пішли навіть на погрози.

Зокрема, мери міст стали гнівно звертатися до містян, лякаючи вогнеметами і трунами, і навіть особисто ходять вулицями, вишукуючи порушників. Добірку емоційних відео про це зібрали в одному ролику з перекладом на англійську, яке опублікував у Twitter користувач Protectheflames (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Відомо, що з 10 березня в Італії діє суворий карантин, за порушення якого в деяких областях штрафують на декілька тисяч євро. Водночас виходити можна тільки в разі потреби – наприклад, у магазин чи на роботу без віддаленого режиму, для вигулу собак.

Але навіть незважаючи на масштаби пандемії і жорсткі заходи, не всі італійці сидять удома: деякі все ще гуляють вулицями і збираються в компанії. Тому мери міст і комун почали регулярно звертатися до жителів, закликаючи їх дотримуватися карантину. А інші чиновники виходять на вулиці й особисто відловлюють порушників.

Наприклад, президент Кампанії Вінченцо Де Лука звертається до жителів зі словами: "До мене дійшли новини, що деякі з вас хочуть влаштувати випускні вечірки. Так ось – ми відправимо до вас поліцію. З вогнеметами!".

А мер Барі Антоніо Декар лається: "Я звертаюся до всіх вас – куди ви, б***ь, всі ходите? Ви і ваші собаки, у яких, мабуть, запалена простата (натяк на те, що італійці використовують собак як лазівку для порушення карантину".

На ще одному кадрі мер комуни Гуальдо-Тадіно, йдучи пляжем, де все так само гуляють люди, кричить: "Ви не можете грати тут у пінг-понг. Ідіть додому, пограйте у відеоігри. Я мер цього міста. Я змушу вас дотримуватися правил. Мені не потрібні виправдання. Ви повинні бути вдома!".

Зі свого боку міський голова муніципалітету Лючера закликає: "Користуєтеся мобільними перукарнями? На**іна? Ви розумієте, що труни у вас будуть закриті? Хто вас взагалі побачить? У закритій труні?".

Мер Реджо-Калабрії із загрозливим виглядом, але спокійно пояснює: "Я бачив жителів, які прогулювалися вулицею у компанії, вони були з собаками, які помітно втомилися гуляти. Я зупинився і сказав їм: "Слухайте, це не фільм. Ви не Уілл Сміт, а це не "Я – легенда". Ідіть додому!".

У соцмережі оцінили дії італійських чиновників, підкресливши, що ситуація виглядала б забавно, якби не вся серйозність становища в охопленій коронавірусом Італії.

"I stopped him and said, 'Look, this is not a movie. You are not Will Smith in I Am Legend. Go home."

This is the updated compilation of Italian Mayors losing it at people violating # Covid19 quarantine. Yes, subtitles are accurate. pic.twitter.com/60V4Csuonb