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14 травня • оновлено в 16:50
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В Італії більше половини інфікованих COVID-19 уже перемогли хворобу. Статистика

3.5т
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В Італії від коронавірусу COVID-19 вилікувалася вже більша половина від загальної кількості інфікованих.

За даними worldometers.info, до вечора середи, 13 травня, в країні зафіксовано понад 222 тисячі випадків захворювання. При цьому понад 112 тисяч осіб перемогли хворобу. Ще 31 106 осіб померли від інфекції.

Динаміка захворюваності в Італії також іде на спад, за останню добу виявлено 888 нових випадків інфікування та 195 смертей.

За загальною кількістю хворих Італія йде на 5-му місці в світовому антирейтингу, за смертністю – на 3-му, і на 4-му за кількістю людей, які вилікувалися.

В Італії більше половини інфікованих COVID-19 уже вилікувалися
В Італії більше половини інфікованих COVID-19 уже вилікувалися

Італійські медики. Ілюстрація

Італійські медики. Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, всього в світі захворіли на коронавірус майже 4,4 млн осіб. Наймасштабніші спалахи зараз простежуються у Росії, США, Індії, Британії, Чилі та Бразилії.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Місце
Італія
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zinoviy bogdan
zinoviy bogdan
Китайці це яничари з історії та вони будуть з часом дуже сильно покараний і це ми скоро побачимо.
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zinoviy bogdan
zinoviy bogdan
Якщо в озері чи в річці з'явився йорж цій річці і рибі дуже погано буде.
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zinoviy bogdan
zinoviy bogdan
цей вірус придуманий китайцями, бо він дуже сильно мутує. Коли в країні живе Інтернаціонал,Існує дуже багато імунних кодів. В Китаї є тільки один імунний код, Це китайський тому там дуже швидко можна з ним розібратися і усунути йогою. А в будь-якій країні в якій живуть дуже багато різних кодів інтернаціональних народностей він дуже добре себе почуваає і знищує практично все населення ,тому італійці зі своїм єдиним італійським кодом імунним дуже швидко зараз вилiковуютсяю. A найбільше постраждає це Америка.
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Світ

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 16 847.

    Вилікувалися: 4143. Померли: 456.

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