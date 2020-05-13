В Італії більше половини інфікованих COVID-19 уже перемогли хворобу. Статистика

В Італії від коронавірусу COVID-19 вилікувалася вже більша половина від загальної кількості інфікованих.

За даними worldometers.info, до вечора середи, 13 травня, в країні зафіксовано понад 222 тисячі випадків захворювання. При цьому понад 112 тисяч осіб перемогли хворобу. Ще 31 106 осіб померли від інфекції.

Динаміка захворюваності в Італії також іде на спад, за останню добу виявлено 888 нових випадків інфікування та 195 смертей.

За загальною кількістю хворих Італія йде на 5-му місці в світовому антирейтингу, за смертністю – на 3-му, і на 4-му за кількістю людей, які вилікувалися.

Італійські медики. Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, всього в світі захворіли на коронавірус майже 4,4 млн осіб. Наймасштабніші спалахи зараз простежуються у Росії, США, Індії, Британії, Чилі та Бразилії.

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