Кількість заражених перевищила 200 тисяч: в Італії заявили про зниження статистики щодо коронавірусу
Кількість хворих на коронавірус COVID-2019 в Італії 28 квітня перевищила 200 тисяч.
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Так, за даними worldometers.info на 20:00 (за Києвом) вівторка в Італії зафіксовано 201 505 випадків зараження (+2091 за добу), померли 27 359 осіб (+382), одужали – 68 941 (+2317, днем раніше – 1696).
Статистика щодо COVID-2019 у країні повільно знижується. Це стосується як нових випадків за день, так і нових загиблих від інфекції.
МОЗ Італії відзвітував, що від початку поширення коронавірусної інфекції померли щонайменше 152 лікарів, 34 співробітники молодшого медперсоналу та 13 фармацевтів. ЗМІ також повідомляють про смерть мінімум 117 священнослужителів.
Як писав OBOZREVATEL, друга хвиля захворюваності коронавірусом в Італії може збільшити кількість жертв до 70 тисяч, припустили дослідники італійських університетів Тренто, Удіне та Міланського політехнічного інституту.