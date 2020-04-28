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28 квітня • оновлено в 22:03
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Кількість заражених перевищила 200 тисяч: в Італії заявили про зниження статистики щодо коронавірусу

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Кількість хворих на коронавірус COVID-2019 в Італії 28 квітня перевищила 200 тисяч.

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Так, за даними worldometers.info на 20:00 (за Києвом) вівторка в Італії зафіксовано 201 505 випадків зараження (+2091 за добу), померли 27 359 осіб (+382), одужали – 68 941 (+2317, днем раніше – 1696).

COVID-19 в Італії

COVID-19 в Італії

Колаж

Заражених більше 200 тисяч: в Італії заявили про зниження статистики коронавірусу

worldometers.info

Статистика щодо COVID-2019 у країні повільно знижується. Це стосується як нових випадків за день, так і нових загиблих від інфекції.

Динаміка загальної кількості хворих

Динаміка загальної кількості хворих

worldometers.info

Нові випадки COVID-2019 за днями

Нові випадки COVID-2019 за днями

worldometers.info

Загальна кількість смертей

Загальна кількість смертей

worldometers.info

Кількість летальних випадків за днями

Кількість летальних випадків за днями

worldometers.info

МОЗ Італії відзвітував, що від початку поширення коронавірусної інфекції померли щонайменше 152 лікарів, 34 співробітники молодшого медперсоналу та 13 фармацевтів. ЗМІ також повідомляють про смерть мінімум 117 священнослужителів.

Нові заражені (помаранчевий) і особи, що видужали (зелений), за днями

Нові заражені (помаранчевий) і особи, що видужали (зелений), за днями

worldometers.info

Як писав OBOZREVATEL, друга хвиля захворюваності коронавірусом в Італії може збільшити кількість жертв до 70 тисяч, припустили дослідники італійських університетів Тренто, Удіне та Міланського політехнічного інституту.

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Коронавірус
Місце
Італія
Теги
інфекція хвороба вірус смерть
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