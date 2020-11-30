В Італії 101-річна жінка, яка пережила "іспанку", двічі поборола COVID-19

В італійській області Ломбардії 101-річна жінка двічі одужала від коронавірусу.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook губернатор регіону Аттіліо Фонтана. Він уточнив, що ще під час народження вона пережила пандемію іспанського грипу в 1918-1920 роках.

Жінка двічі поборола коронавірус. Facebook Аттіліо Фонтана

"Бабуся Марія, 1919 року народження, пережила "іспанку" і вийшла заміж під час Другої світової війни. Вона виявилася рідкісним прикладом у світі людини, яка одужала після COVID-19 не один, а два рази", – написав він.

Губернатор уточнив, уперше жінка заразилася навесні, а вдруге – восени.

Лікарі розповіли, що захворювання проходило в легкій формі, однак з огляду на вік пацієнтки її госпіталізували.

Останні кілька років жінка проживає в будинку для літніх людей.

Facebook Аттіліо Фонтана.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії заборонять виходити з дому для святкування Нового року на вулиці, а також обмежать переміщення між регіонами через пандемію COVID-19.