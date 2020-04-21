В Іспанії знайшли місто-феномен, де немає COVID-19

Тимур Григоренко Світ 14:58, 21.04.2020 Оновлено: 15:00, 21.04.2020

У місті Саара-де-ла-Сьєрра (Іспанія), яке закрилося від зовнішнього світу, станом на 21 квітня всі ще не зафіксовано жодного випадку зараження коронавірусом COVID-19.

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Місто-фортеця ввело суворий режим дезінфекції вулиць і транспортних засобів, а також уважно стежить за тим, хто приїжджає і залишає населений пункт, пише Daily Mail.

Мер міста Сантьяго Галван ще 14 березня ввів суворий карантин. Були заблоковані всі, крім одного з п'яти в'їздів до міста. При цьому на контрольно-пропускному пункті чергує поліція.

Саара-де-ла-Сьєрра

Щопонеділка та щочетверга о 17:30 дезінфікують вулиці міста. Для очищення використовують машини для обприскування оливкових гаїв.

Відзначається, що майже чверть жителів Саара-де-ла-Сьєрра старше 65 років, і більше 30 жителів живуть в будинках престарілих.

Дезінфекція вулиць

Додамо, що в Іспанії COVID-19 заразилися понад 200 тисяч осіб, і померло понад 21 тисячі. При цьому в Саара-де-ла-Сьєрра серед 1400 жителів не зафіксовано жодного хворого.

Дезінфекція вулиць

Як повідомляв OBOZREVATEL, у світі станом на 21 квітня коронавірусом світі захворіли всього близько 2,5 млн осіб.

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