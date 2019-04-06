В Іспанії зіткнулися 50 автомобілів: десятки постраждалих. Відео

В Іспанії на трасі А1 у районі населеного пункту Сомосьєрра сталася масова дорожньо-транспортна пригода за участю 50 автомобілів.

У результаті ДТП постраждали як мінімум 35 осіб, повідомляє газета El Mundo.

Причиною аварії став несподіваний квітневий снігопад, який обрушився на місто і його околиці.

Серед постраждалих 34 людини отримали легкі травми і переохолодження. Ще одна жінка отримала важкі травми і була госпіталізована. На місце виїхали рятувальники, а також снігоприбиральна техніка.

Автомобілі, які отримали ушкодження у ДТП, розтягнулися на два кілометри по дорозі. Траса була перекрита протягом декількох годин, поки екстрені служби усували наслідки.

Vídeo de la # A1 en #Somosierra tras un accidente en cadena por la nevada. 50 vehículos implicados ⚠️🚘 Según @fomentogob, quitanieves y grúas trabajando a destajo para despejar la calzada . pic.twitter.com/kiil1s2Qr0 - tiempo.com (@TiempoCom) 5 квітня 2019 р

El Mundo

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 березня в центрі Києва сталася масштабна ДТП, що паралізувала рух. На Майдані зіткнулося відразу шість авто, проте пасажири відмовилися від госпіталізації.

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